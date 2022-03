Landwirtschaft

Macht die Trockenheit unsere Lebensmittel noch teurer?

Staubtrocken ist es in diesen Tagen auf vielen Feldern in Bayern.

Plus In der Ukraine tobt Krieg, in Bayern herrscht seit Wochen Trockenheit. Beides kann zu schlechten Ernten und teuren Lebensmitteln führen. Was Bayern dagegen tun will.

Der Krieg in der Ukraine und die anhaltende Inflation machen Lebensmittel teurer – nun könnte noch ein weiterer Unsicherheitsfaktor die Preise treiben: das Wetter. Nach dem sehr trockenen März sind die Landwirte in Deutschland auf Regen angewiesen. „Von einer Dürre sind wir noch weit entfernt“, teilt das bayerische Landwirtschaftsministerin zwar auf Nachfrage mit, warnt aber auch: „Wenn die derzeitige Trockenheit weiter anhält, werden die Ernteerwartungen nach unten korrigiert werden müssen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

