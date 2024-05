Stinkbombe bei Lindner-Auftritt auf OMR-Festival gefunden

Ein übler Geruch breitet sich in der großen Halle des OMR-Festivals aus, in der Bundesfinanzminister Lindner gerade eine Rede hält. Buttersäure war es nicht. Wer die Stinkbombe gelegt hat, ist unklar.

Während des Auftritts von Bundesfinanzminister Christian Lindner ( FDP) auf dem Digital-Festival OMR ist in Hamburg eine Stinkbombe entdeckt worden. Der üble Geruch breitete sich innerhalb von Minuten in der großen Halle aus. Ein Sanitätsdienst habe die Stinkbombe kontrolliert und sie als gesundheitlich unbedenklich eingestuft, sagte eine OMR-Sprecherin in Hamburg. In die Halle passen rund 7000 Menschen.

Die Halle wurde danach direkt gelüftet, die Feuerwehr habe nicht gerufen werden müssen. Es sei keine Buttersäure gewesen. Ein Täter sei noch nicht ermittelt worden, sagte die Sprecherin. Weitere Informationen lagen den Veranstaltern zunächst nicht vor. Rund 67.000 Menschen waren am Dienstag und Mittwoch zu der Digitalmesse geströmt.

(dpa)