Dirk Weinspach: Ein Grüner, der Lützerath räumt

Plus Der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach setzt auf Kommunikation und Transparenz. Die Räumung des Kohle-Örtchens zieht er aber konsequent durch.

Dirk Weinspach hat es vorher gewusst: „Natürlich wird es bei einer Räumung auch unschöne Bilder geben“, hatte der Aachener Polizeipräsident vor der Räumung des Örtchens Lützerath gesagt. Nun hat der 63-Jährige keine hellseherischen Fähigkeiten. Doch als Verantwortlicher für den umstrittenen Einsatz hat der reflektierte Spitzenbeamte im Vorfeld die Lage gründlich analysiert und aus seinen Erkenntnissen auch Folgerungen für die Einsatztaktik getroffen. Besonders transparent sollte es zugehen und keine überfallartigen Szenen geben.