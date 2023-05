Razzia gegen mutmaßliche IS-Islamisten in mehreren Bundesländern

Razzia in zwölf Bundesländern: Das BKA ist am Mittwochmorgen wegen des Verdachts der Unterstützung von terroristischen Aktivitäten ausgerückt.

Am Mittwochmorgen begann offenbar eine bundesweite Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer des "Islamischen Staats" (IS). Das berichtet Bild. Demnach werden von Fahndern des Bundeskriminalamts (BKA) Wohnungen und Gebäude in zwölf Bundesländern durchsucht. Auch Spezialeinheiten waren im Einsatz.

Hintergrund der Razzia sollen Vorwürfe des Generalbundesanwaltes gegen mehrere Personen sein. Es geht um die Unterstützung und Finanzierung von terroristischen Aktivitäten. Ob auch konkrete Pläne zu Anschlägen in Deutschland eine Rolle spielen, war zunächst unklar. Die Razzia erfolgt offenbar nach monatelangen Ermittlungen.

