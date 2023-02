Die Krise erreicht nun auch die Mittelschicht

Immer mehr Menschen der sogenannten "Mittelschicht" suchen Hilfe bei der Diakonie. Vor allem größere Familien sind wegen der Inflation stark belastet. Werden Lebensmittel bald noch teurer?

Sozialverbände wie die Diakonie, die Caritas oder die Arbeiterwohlfahrt haben sich bisher vor allem um die Menschen am unteren Ende der Einkommensskala gekümmert – Menschen, die durch das soziale Netz gefallen sind oder aus anderen Gründen ihren Lebensunterhalt nicht mehr alleine bestreiten können. Mittlerweile jedoch registrieren sie auch einen wachsenden Zulauf aus anderen, eigentlich besser situierten Milieus. „Es ist längst auch der untere Mittelstand, der sich helfen lassen muss“, Konkret meint er damit Familien mit mehreren Kindern, Beschäftigte mit unterdurchschnittlichen Einkommen sowie viele Rentnerinnen und Rentner, die angesichts der hohen Inflation nun schneller in Not gerieten und sich in ihrer Not an die Diakonie wenden. „Sie kennen oft die Hilfen gar nicht, die sie jetzt beantragen könnten, oder sind mit der Antragstellung überfordert.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

26 Millionen Haushalte gehören zur Mittelschicht

Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben in der Pandemie acht Prozent der Beschäftigten in den mittleren Einkommensklassen ihre Jobs verloren. Wie sehr die Mittelschicht unter Druck gerät, zeigt auch eine Studie des Münchner Ifo-Instituts im Auftrag der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung aus dem Dezember vergangenen Jahres. Danach bröckelt die Mittelschicht in Deutschland erkennbar, auch wenn viele Betroffene das noch nicht wahrhaben wollen. So fühlen sich der Mittelschicht mit 80 Prozent deutlich mehr Menschen zugehörig, als angesichts ihrer Einkommen eigentlich noch zu ihr gehören, nämlich 63 Prozent. Oder, anders gerechnet: 26 der 41 Millionen Haushalte in Deutschland. Außerdem ist die Belastung durch Steuern und Abgaben bei ihr im europäischen Vergleich besonders hoch. Zur armutsgefährdeten „unteren Mittelschicht“ zählen die Ifo-Forscher Singles mit einem Nettoeinkommen zwischen 17.500 und 23.300 Euro im Jahr. Ein Paar mit zwei Kindern gehört bis zu einem Einkommen von knapp 50.000 Euro im Jahr noch zur unteren Mitte, staatliche Leistungen wie das Kindergeld mit eingerechnet.

Obwohl die Inflationsrate leicht zurückgeht und Butter zuletzt wieder deutlich günstiger geworden ist, dürfte das tägliche Leben in Deutschland für viele Menschen in diesem Jahr noch einmal teurer werden. Der Vorstandsvorsitzende des Lebensmittelkonzerns Nestlé, Ulf Mark, prophezeit für die kommenden Monate weitere Preissteigerungen in den Supermärkten. „Wir sind nicht der Verursacher dieser Inflation, wir sind von ihr getroffen wie jeder Konsument auch“, sagte Schneider der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. „Wir haben die für uns anfallenden Mehrkosten noch nicht vollständig weitergegeben.“ Auch wenn die Teuerung nicht mehr so hoch sei wie im vergangenen Jahr, bestehe für Nestlé „aufs volle Jahr gesehen noch ein Aufholbedarf.“

Zucker und Käse wurden besonders teuer

Nestlé ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und hat nach eigenen Angaben für sein Sortiment in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres die Preise im Durchschnitt um 7,5 Prozent angehoben. Tatsächlich lagen die Lebensmittelpreise nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Dezember um 13,4 Prozent über denen des Vorjahres – dabei reicht die Spanne von 63 Prozent bei Zucker und 46 Prozent bei Schnittkäse bis zu knapp vier Prozent bei schwarzem oder grünem Tee.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch