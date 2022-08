Beschuss auf Charkiw: Mindestens sechs Zivilisten sterben

Durch eine Russische Rakete, die in ein Hochhaus einschulg, sterben in der ukrainischen Stadt mindestens sechs weitere Menschen im Ukraine-Krieg.

Durch russischen Beschuss auf die ostukrainische Großstadt Charkiw sind am Mittwochabend nach örtlichen Angaben mindestens sechs Menschen getötet und weitere 16 verletzt worden. Ein Hochhaus sei getroffen worden, teilte Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mit. Medien berichteten, dass ein Marschflugkörper in dem Haus eingeschlagen sei und es in Brand gesetzt habe.

Charkiw stand schon in den vergangenen Nächten unter Beschuss

Gebietsgouverneur Oleh Sinegubow teilte mit, dass auch andere Stellen der zweitgrößten Stadt der Ukraine getroffen worden seien. Der Beschuss sei ziemlich chaotisch. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach auf Telegram von einem gemeinen und zynischen Anschlag auf Zivilisten, für den es keine Rechtfertigung gibt und der nur die Hilflosigkeit des Aggressors zeigt. Charkiw war schon in den Nächten zuvor heftig von russischer Artillerie beschossen worden. (dpa)

