Fast 500.000 tote und verletzte Soldaten im Ukraine-Krieg

US-Regierungsbeamten zufolge könnte die Zahl der gefallenen oder verwundeten Soldaten bei knapp einer halben Million liegen. Die heftigen Kämpfe um Bachmut sollen besonders viele Opfer gefordert haben.

Im Ukraine-Krieg könnten einem Medienbericht zufolge nach US-Schätzung fast eine halbe Million Soldaten auf beiden Seiten getötet oder verwundet worden sein. Die Zahl der insgesamt seit Kriegsbeginn getöteten oder verwundeten ukrainischen und russischen Truppen nähere sich 500.000, zitierte die "New York Times" US-Regierungsbeamte. Diese warnten zugleich, dass die Verluste schwer zu schätzen seien, da Kiew keine Zahlen veröffentliche und vermutet werde, dass Moskau zu geringe Toten- und Verletztenzahlen nennt.

Dem Bericht zufolge gehen die nicht namentlich genannten US-Beamten auf russischer Seite von 120.000 getöteten und 170.000 bis 180.000 verwundeten Soldaten aus. Für die Ukraine sprachen sie demnach von etwa 70.000 getöteten und 100.000 bis 120.000 verletzten Soldaten. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht.

Im November hatte US-Generalstabschef Mark Milley die Zahl der getöteten oder verwundeten Soldaten auf beiden Seiten auf jeweils mehr als 100.000 beziffert. Der "New York Times" zufolge stiegen die Zahlen im Winter und Frühjahr stark an, wobei der Bericht insbesondere auf die monatelangen heftigen Kämpfe um Bachmut in der Ostukraine verwies. Zudem seien Tausende ukrainische Truppen während der aktuellen Gegenoffensive getötet oder verwundet worden, zitierte die Zeitung die US-Beamten.

Die Ukraine verteidigt sich mit Hilfe des Westens seit fast 18 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg, der am 24. Februar 2022 begonnen hatte.

(dpa)