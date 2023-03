Bundeswehr schrumpft: Mehr Abgänge als neue Rekruten

Schon zum zweiten Jahr in Folge sind mehr Soldaten aus der Bundeswehr ausgeschieden als neue hinzukamen. Eigentlich will die Bundeswehr die Truppenstärke ausbauen.

Die Bundeswehr wird immer kleiner. Vergangenes Jahr haben so viele Soldatinnen und Soldaten die Bundeswehr verlassen wie zuletzt 2017. Das berichtete die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) und beruft sich dabei auf Informationen des Bundesverteidigungsministeriums. Rund 19.500 Soldaten sind demnach 2022 aus der Bundeswehr ausgestiegen. Dagegen stehen die Zahlen der Neu-Rekrutierten: 2022 waren das laut NOZ 18.776.

Zwar hat die Bundeswehr 2022 damit mehr Soldaten als noch 2021 eingestellt, aber dennoch handelt es sich um eine Negativbilanz für die Truppenstärke. Noch vor der Corona-Pandemie, im Jahr 2019, stellte die Bundeswehr 20.170 neue Soldaten und Soldatinnen ein. Seitdem wurde dieses Einstellungs-Niveau nicht mehr erreicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Das verrät nicht nur etwas über den Nachwuchsmangel der Bundeswehr. Die Zahlen offenbaren auch: Mehr als 4200 Soldaten beendeten ihren Dienst im vergangenen Jahr frühzeitig. Gründe dafür seien zum Beispiel eine länger andauernde Dienstunfähigkeit und der Abbruch noch während der sechsmonatigen Probezeit nach Dienstbeginn.

Viele vorzeitige Abgänge: Bundeswehr kämpft mit Nachwuchsmangel

Diese Quote widersprecht dem selbst gesteckten Ziel der Bundeswehr. Bis 2025 will sie nach eigenen Angaben über 203.000 Soldatinnen und Soldaten verfügen. Zum Jahresende 2022 sank die Personaldeckung allerdings auf 183.050 laut NOZ. Im März 2023 verkündete Eva Högl im Zuge des Bundeswehr-Jahresberichts 2022, dass "von allem zu wenig da ist": Material, Personal und Infrastruktur. Von dem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro, das Bundeskanzler Scholz zusagte, sei Stand Mitte März "noch kein Cent ausgegeben worden".

Neben der Bundeswehr hat auch die Deutsche Marinen mit fehlendem Nachwuchs zu tun. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) plant die Marine unter anderem deshalb einen "Modernisierungsschub".