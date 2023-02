Die Marianne vom Michael wird 70 - und denkt ans Aufhören

Marianne Hartl steht seit beinahe einem halben Jahrhundert mit ihrem Mann auf der Volksmusikbühne. Nun denkt sie ans Aufhören, nicht nur wegen eines runden Geburtstages.

Es gibt Menschen, die kennt man so gut wie nicht als Einzelpersönlichkeit, sondern nur im Duo: Asterix und Obelix beispielsweise, Cindy und Bert oder Krethi und Plethi. Und dann gibt es Marianne und Michael. In der volkstümlichen Musikszene sind die beiden seit fast 50 Jahren Stars und begeistern mit Liedern wie „Rund samma, gesund samma“ oder „Hey, ho, Hüttenzauber“ viele Menschen.

Kurz gesagt: Marianne und Michael sind ein Moderatoren- und Gesangsduo, bestehend aus dem Ehepaar Adolf Michael Hartl und Marianne Hartl. Sie in München-Giesing geboren, er in der Steiermark. Gefunkt hat es zwischen beiden im Herzen Münchens am Platzl-Platz. Zuletzt machte das scheinbar unzertrennliche Ehepaar allerdings eher traurige Schlagzeilen. Sie brach sich im vergangenen Jahr die Schulter, er hatte einen schweren Schlaganfall.

Bald 50 Jahre stehen Marianne und Michael auf der Bühne - bald soll Schluss sein

Und nach solchen Momenten kommen auch die bestgelaunten Künstler ins Grübeln. Marianne und Michael dachten öffentlich über das Karriereende nach. „Wir wollen nächstes Jahr zu unserem 50. Jubiläum noch ein paar schöne Fernsehsendungen machen und uns dann verabschieden“, sagte Marianne. Und Michael ergänzte: „Uns fällt so ein Abschied nicht schwer. Ich steh mittlerweile 62 Jahre auf der Bühne, davon bald 50 Jahre mit meiner Frau.“

Die gute Nachricht, die beiden haben sich inzwischen wieder gut erholt von Verletzung und Krankheit. Der Bild sagte Marianne gerade, dass dabei der Sport eine große Rolle spiele. „Ich fahre Ski, mache Yoga und Rückentraining, um meine Muskulatur wieder in Form zu bringen.“ Das kann auch nicht schaden, denn ihr Mann hat ihr nun zum 70. Geburtstag einen E-Roller geschenkt, mit dem sie künftig durch München stromern kann. Sie wiederum freute sich über das schnittige Präsent und gab kund, dass sie sich auch mit 70 Jahren noch nicht alt fühle, nur eben alles doch ein bisschen langsamer angehen lassen wolle.

Mal sehen, ob das klappt und ob sich Marianne und Michael in diesem Jahr tatsächlich aus dem Geschäft und der Öffentlichkeit zurückziehen werden. In jedem Fall kann man ihnen, frei nach einem ihrer Liedtitel, noch viele „wunderbare Jahre“ wünschen.

