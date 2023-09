Bundesbauministerin Geywitz: "Der Fokus liegt zu stark auf der Dämmung"

Plus Inflation, Zinsen, Sozialwohnungen: Bauministerin Klara Geywitz (SPD) hat klare Pläne, wie sie trotz Bürokratie und Heizungsgesetz das Bauen wieder erleichtern will.

Die Baubranche kämpft mit steigenden Kosten, bundesweit fehlt Wohnraum, hohe Energiestandards stehen in der Kritik: Dazu haben wir mit Bauministerin Klara Geywitz ( SPD) bei ihrem Besuch in Memmingen gesprochen.

Klara Geywitz: Seitdem wir den Koalitionsvertrag geschlossen haben, hat sich die Welt gründlich verändert. Die Niedrig-Zins-Phase ist vorbei. Und die Baupreise sind in den letzten acht Jahren um 60 Prozent gestiegen. Wir unterstützen jetzt, damit mehr gebaut wird. Deswegen haben wir Anreize gesetzt, etwa die Rekordsumme von 18 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau oder das Programm für Studenten- und Azubiwohnheime mit 1,5 Milliarden Euro. Außerdem verbessern wir die Abschreibungsmöglichkeiten ab 1. Oktober. Das hilft der freien Wohnungswirtschaft.