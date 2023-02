Georg Zimmermann ist der Edelhelfer

Plus Der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann fährt bei der Valencia-Rundfahrt zwar nicht vorne mit, hat aber großen Anteil daran, dass Ex-Weltmeister Rui Costa am Ende für das Team Intermarche den Gesamtsieg holt.

Das Warten vor dem Teambus im Zielbereich der Vuelta-Rundfahrt machte Georg Zimmermann nichts aus. Schließlich war es das erste Mal für den Augsburger Radprofi, dass ein Teamkollege von Intermarche eine Mehr-Etappen-Rundfahrt gewonnen hatte. Als dann der Portugiese Rui Costa von der Doping-Kontrolle und der Siegerehrung zum Bus kam, wusste der 36-jährige Neuzugang genau, bei wem er sich vor allem zu bedanken hatte, bei seinem Edelhelfer Georg Zimmermann.