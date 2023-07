Buchloe

12:30 Uhr

„Confetti and Brass“: Selbstgemachte Ohrringe aus Buchloe

Ein kleines Atelier hat sich Ramona Schlewek-Heinz in ihrem Wohnhaus in Buchloe eingerichtet. Dort stellt sie die Ohrringe her und hat ihre insgesamt 391 verschiedenen Modelle an einem Platz vereint.

Plus Ramona Schlewek-Heinz fertigt in ihrem Zuhause Ohrringe, die sie im Internet verkauft. Was als Corona-Projekt beginnt, entwickelt sich zum zweiten Standbein.

Von Alexandra Hartmann

Der Blick in den Flur lässt Mädchen- und Frauenherzen höher schlagen: Dort hängen massenhaft Ohrringe und Ohrstecker in verschiedensten Formen und Farben fein säuberlich sortiert. 391 Modelle sind mittlerweile im Repertoire von Ramona Schlewek-Heinz, die alle Schmuckstücke selbst anfertigt und unter dem Markennamen „Confetti and Brass“ im Internet verkauft.

„Ich bin selbst überrascht, dass ich das mache“, sagt die Buchloerin und lacht. Angefangen habe sie mit der Ohrring-Manufaktur eigentlich nur, um sich während Corona die Langeweile zu vertreiben. Während andere endlos spazieren gingen oder sich im Brotbacken versuchten, bastelte die 46-Jährige Ohrschmuck. „So hatte ich ein Ventil für meine schlummernde Kreativität“, sagt sie. Irgendwann wurden es zu viele, um alle selbst zu tragen oder zu verschenken. Also eröffnete sie im Dezember 2021 kurzerhand einen Onlineshop auf „Etsy“, einem Internet-Marktplatz für handgefertigte Produkte. Ihre Marke „Confetti and Brass“ war geboren.

