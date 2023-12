Die Kichererbse – die Alleskönnerin der indischen Küche

Heute gibt es indisches Chole mit gebackenen Süßkartoffeln. Ein Rezept von Spitzenkoch Alexander Wahi, das ihn an seine Wurzeln erinnert und sich fast nebenher kocht.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Regelmäßig ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Der Sehnsuchtsmoment für Indien

In Indien auf kulinarische Entdeckungsreise gehen – vielleicht sogar auf dem Nachtmarkt in Delhi. In der indischen Küche lassen sich vegetarische Gerichte völlig neu erschmecken, weil vertraute Zutaten völlig neu verarbeitet und kombiniert werden. Bestes Beispiel dafür ist laut Spitzenkoch Alex Wahi die Kichererbse. In Deutschland wird sie von vielen Menschen nicht übermäßig geschätzt und kommt meistens in Form von Hummus auf den Teller.

Chole mit Süßkartoffeln. Foto: Gräfe und Unzer/Vivi D'Angelo

In Indien werden Kichererbsen zu einem glutenfreien Mehl verarbeitet, aus dem wiederum Brote (Papadum; Roti; Dhokla) oder der Teig für Teigtaschen (Samosas) hergestellt wird. Kichererbsen werden außerdem zusammen mit Kartoffeln frittiert und mit leckeren Soßen als Beilage gegessen oder mit Gewürzen im Ofen gebacken und wie Nüsse als Snacks verzehrt.

Das Rezept für Gebackene Süßkartoffel-Chole

Die Zutaten für 4 Personen, Zubereitung: 35 Min., Backen: 1 Std. Für die Süßkartoffeln: 4 große Süßkartoffeln (à ca. 400 g), 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Dose Kichererbsen (250 g Abtropfgewicht), 1 EL Olivenöl, 1 EL Butter, 1 EL Tomatenmark, 1 TL edelsüßes Paprikapulver, 1 Msp. Chilipulver, 1 TL gemahlener Kreuzkümmel, 1 TL gemahlener Koriander, ½ TL gemahlene Kurkuma, 1 Dose stückige Tomaten (400 g), Salz, Pfeffer. Für den Dip: 10 g Petersilie, 200 g Doppelrahmfrischkäse, 1 TL Honig, 1 EL Rapsöl, Saft von ½ Limette, Salz, Pfeffer.

So geht’s: Für die Süßkartoffeln den Backofen auf 200° Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Süßkartoffeln waschen und mit einer Gabel 4- bis 5-mal einstechen. Die Süßkartoffeln auf ein Backblech legen und im Ofen (Mitte) je nach Größe ca. 1 Std. backen.

Inzwischen Zwiebel und Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Die Kichererbsen in ein Sieb abgießen, abtropfen, kurz mit kaltem Wasser abspülen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Eine Pfanne mit dem Olivenöl erhitzen. Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel dazugeben und bei mittlerer Hitze ca. 5 Min. dünsten. Die Butter und das Tomatenmark unterrühren, bis die Butter geschmolzen ist. Paprikapulver, Chilipulver, Kreuzkümmel, Koriander und Kurkuma hinzufügen und ca. 30 Sek. anrösten. Zügig mit den stückigen Tomaten ablöschen. Die Kichererbsen dazugeben und die Mischung bei kleiner bis mittlerer Hitze ca. 5 Min. köcheln lassen. Zuletzt mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Für den Dip die Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Den Frischkäse in einer Schüssel mit Honig, Rapsöl und dem Limettensaft glatt rühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Süßkartoffeln aus dem Ofen nehmen, längs aufschneiden und das Fruchtfleisch mit einer Gabel etwas auflockern. Die Süßkartoffeln mit dem Tomaten-Kichererbsen-Mix füllen und mit dem Dip toppen.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Alex Wahi: Easy India, Graefe & Unzer, 192 Seiten, 28 Euro.