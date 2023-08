So würzig schmeckt Thunfisch auf den Malediven

In unserer Serie "Hungrig auf die Welt" wollen wir Ihr Fernweh füttern. Regelmäßig ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice.

Die Vorfreude auf die Malediven

Wie würde man sich den Urlaub auf den Malediven vorstellen? Verklärt natürlich. So als ob Prospektbilder Wirklichkeit geworden wären. Also in etwa so: Eine Tasche voller Bücher, denn viel mehr als Badezeug braucht man ja wohl nicht. Eine nette Hütte, ein paar Palmen, kristallweißer Sand. Wahrscheinlich würde man dann doch nicht so viel lesen, sondern den lieben Tag lang Blautöne zählen. Helltürkis das Meer in Strandnähe, Dunkelblau am Horizont, das trübe Blau in der Tiefe, das Strahlendblau des Himmels. Blaumachen ist hier keine Kunst, eher tägliches Geschenk. Und wenn die Blautöne alle gezählt sind, hat man bei den Fischen ja noch gar nicht angefangen.

Thunfischcurry Foto: Ramon Grosso, Adobe Stock

Das Rezept für Thunfisch-Curry von den Malediven

Die Zutaten für das Thunfisch-Curry: Für zwei bis vier Personen, Zubereitung: 15 Minuten: 500 g Thunfischsteak in 2,5 cm große Stücke gewürfelt, Meersalz, vier Knoblauchzehen, fein gehackt, ein Stück frischer Ingwer (2,5 cm), geschält und fein gehackt, zehn Curryblätter, fein gehackt, eine grüne Chilischote, in dünne Scheiben geschnitten, ein EL Kokosöl, eine Zwiebel, in dünne Scheiben geschnitten, zwei Kardamomkapseln, die Samen zerstoßen, ½ TL Fenchelsamen, zerstoßen, ½ TL Kreuzkümmelpulver, ½ TL Kurkumapulver, ½ TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, eine Zimtstange, 400 ml Kokosmilch, Koriandergrün zum Garnieren.

So geht's: Den Fisch leicht salzen und beiseitestellen. In einem großen Topf Knoblauch, Ingwer, Curryblätter und Chili in Öl etwa 30 Sekunden anschwitzen, bis die Gewürze zu duften beginnen. Die Zwiebel hinzugeben und fünf bis sieben Minuten dünsten. Die restlichen Gewürze (bis auf die Zimtstange) in den Topf hinzugeben. Alles gemeinsam etwa eine Minute garen und dann alles in einem Mixer zu einer groben Paste pürieren. Diese bei mittlerer Hitze in den Topf zurückgeben, die Kokosmilch angießen, dabei aber einen Esslöffel der Kokosmilch zurückbehalten. Zimtstange und ½ TL Salz in die Soße rühren.

Das Curry sanft aufkochen lassen und vorsichtig den Fisch in die Soße legen. Er gart ziemlich schnell, nach etwa fünf Minuten sollte er zart und glasig sein. Dann das Curry servieren, dazu die restliche Kokosmilch (ein EL) darüberträufeln. Alles mit Koriandergrün garnieren und mit Reis servieren.

Übrigens: Die Schärfe dieses pikanten Fischcurrys wird mit Kokosmilch etwas gemildert. Das Gericht rühme zwei der beliebtesten Lebensmittel der Malediven, schreibt Selina Periampillai in ihrem Buch "Kreolisch kochen": Thunfisch und Kokosnuss. Letztere ist Bestandteil fast aller Mahlzeiten, ob als Kokosmilch, die fast allen Currys zugesetzt wird, frisch gerieben oder in Scheiben als Zutat. Südindische Gewürze wie Kardamom, Curryblätter und Kurkuma heben den Thunfisch geschmacklich hervor. Das Curry ist schnell gekocht, man kann also mit gedämpftem Reis dazu auch während der Woche in unter 30 Minuten Essen auf dem Tisch haben.

Das Rezept stammt aus dem Buch "Kreolisch kochen" von Selina Periampillai. Paradiesische Rezepte von den Inseln des Indischen Ozeans. Dorling & Kindersley, 258 Seiten, 24,95 €