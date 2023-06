Ein Hotel in Bilbao – in bester Lage

Das Hotel Carlton hat eine für Bilbao perfekte Lage. Alles ist gut zu Fuß erreichbar. Warum das Hotel aber auch selbst eine Sehenswürdigkeit ist

Drei wichtige Argumente für ein Hotel? Lage, Lage, Lage! Das Hotel Carlton in Bilbao überzeugt in dieser Hinsicht auf ganzer Linie. Es liegt direkt an der Plaza Moyúa, auf der alle wichtigen Straßen der Stadt sternförmig zusammenlaufen. Alle Sehenswürdigkeiten sind leicht zu Fuß zu erreichen, kein Weg dauert länger als 15 Minuten. Auch der Flughafenbus hält direkt vor der Tür. Fahrtzeit zum Airport? Na klar, 15 Minuten. Und wer an den Strand will, steigt direkt vor dem Hotel in die Metro und ist in 20 Minuten am Atlantik.

Das Hotel Carlton in Bilbao liegt direkt an der Plaza Moyúa, auf der alle wichtigen Straßen der Stadt zusammenlaufen. Foto: Ulf Lippmann

Doch auch das Hotel selbst ist eine Sehenswürdigkeit. Es wurde 1926 vom baskisch-englischen Architekten Manuel Maria Smith Ibarra erbaut, der in der damals sehr reichen Stadt auch in den benachbarten Prachtstraßen einige beachtliche Villen geplant hat. Aus der Entstehungszeit stammen noch die prächtig-bunte Bleiglaskuppel über der Halle und viele elegante Details, die sich im ganzen Haus entdecken lassen. Die breiten Flure sind mit dicken, knallbunten Teppichen ausgelegt und in den plüschigen Sofas und Sesseln, die überall herumstehen, kann man gemütlich versinken.

Die Zimmer dagegen sind elegant und modern. Außerdem sehr geräumig und gut ausgestattet. Hier hält man sich gern auch einmal länger auf, um all das zu verarbeiten, was Bilbao zu bieten hat. Denn egal, wo man sich in dieser pulsierenden Stadt aufhält, auch das bequeme Hotelzimmer ist zum Glück nie weiter als eine Viertelstunde Fußmarsch entfernt.

Kontakt: Hotel Carlton, Plaza Federico Moyúa 2, 48009 Bilbao, Spanien. Telefon +34 944 16 22 00, www.hotelcarlton.es. DZ ab ca. 130 Euro

