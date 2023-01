Zum Valentinstag Kuchen backen: Zwölf Ideen für Rezepte

Zum Valentinstag sind gemeinsame Unternehmungen oder Geschenke gefragt. Wie wäre es mit einem selbst gebackenen Kuchen oder anderen süßen Rezepten?

Der Valentinstag am 14. Februar ist bei vielen zu einem Feiertag wie Ostern oder Weihnachten geworden. Paare unternehmen gemeinsam Aktivitäten, gehen essen oder machen sich Geschenke. Laut Statistiken werden meistens Frauen beschenkt. Umgekehrte Situationen gibt es nur selten; deshalb sprechen viele Unternehmen in ihrer Werbung nur noch Männer an.

Die typischen Geschenke zum Valentinstag:

Blumen

Pralinen

Parfum

Schmuck

Schokolade

Romantische Rezepte zum Valentinstag 2023

Auch mit einem selbst gemachten Kuchen oder mit einer selbst gebackenen Torte kann man dem oder der Liebsten den Valentinstag versüßen. Wir haben uns in der Zuckerguss-Rezeptwelt auf die Suche gemacht und die romantischsten Valentinstags-Rezepte herausgesucht.

Essbare Liebesbriefe in Form von Keksen sind das perfekte Geschenk, um den Liebsten zum Valentinstag zu sagen, wie gerne man sie hat. Foto: Julia Paul

Essbare Liebesbriefe – ein Geschenk zum Nachbacken

Wie wäre es zum Beispiel mit Liebeskeksen? Das Prinzip ist wie das von Glückskeksen: Außen hat man Teig, innen verstecken wir eine Liebesbotschaft, die erst beim Essen sichtbar wird. Die Kekse sehen dabei aus wie typische Liebesbriefe – und so backen Sie sie nach:

Zuerst stellen wir einen klassischen Butterplätzchenteig her. Den rollen wir auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und schneiden vorsichtig mit einem Messer Rechtecke sowie dazu passende Dreiecke aus. Die Rechtecke teilen wir auf. Auf jedes dritte setzen wir ein Dreieck. Das wird später unser Brief-Deckel. Aus der Hälfte der übrigen Rechtecke schneiden wir den mittleren Teil heraus. Den brauchen wir nicht mehr. Der dadurch entstandene Rahmen wird auf eines der unbearbeiteten Rechtecke gesetzt und ein bisschen festgedrückt. Dadurch entstehen unsere Brief-Böden. Jetzt müssen die Kekse im Ofen gebacken werden und anschließend auskühlen. Auf einen Zettel schreiben Sie in der Zwischenzeit eine Liebesbotschaft, die Sie klein falten und in die Aussparung der Böden legen. Mit dickflüssigem Zuckerguss werden die Deckel auf die Böden geklebt. Wer möchte, kann seine Kekse jetzt noch mit Zuckerstreuseln dekorieren. Am besten eignen sich dafür natürlich rote Herzchen.

Extra-Tipp: Damit die Kekse im Ofen nicht verlaufen, können Sie die ausgeschnittenen Teile vor dem Backen kalt stellen!

Eine Video-Anleitung haben wir auf Instagram bei @zuckerguss_magazin veröffentlicht.

Lesen Sie dazu auch

Die besten Valentinstagsrezepte:

Diese Erdbeer-Herz-Torte sieht genauso lecker aus, wie sie schmeckt! Foto: Leserbild

Herz-Torte mit Erdbeeren und Schokolade

Torten in Herz-Form gibt es zum Valentinstag viele. Unser Rezept überzeugt aber auch durch seine Zutaten: einen schokoladigen Boden und eine Sahne-Mascarpone-Quark-Creme mit Erdbeeren – lecker! Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie, wie Sie die Valentinstagstorte nachbacken.

Ein rotes Herz mitten im Kuchen? Das geht – und ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Foto: Leserbild

Einen Kuchen mit Herz backen

Ein Herzkuchen ist das perfekte Geschenk zum Valentinstag, Muttertag oder ein schönes Mitbringsel zum Geburtstag. Dazu werden zwei Teige hergestellt, einer davon mit roter Lebensmittelfarbe. Wie es weitergeht, lesen Sie in unserem Rezept für einen einfachen Valentinstagskuchen.

Mousse-au-Chocolat-Pralinen sind das perfekte Geschenk für die Liebsten. Foto: ©Sonja Birkelbach - stock.adobe.com

Pralinen zum Valentinstag selber machen

Bei diesem Rezept handelt es sich zwar um keinen Kuchen, das perfekte Valentinstagsgeschenk sind diese Mousse-au-Chocolat-Pralinen trotzdem. Wir erklären Ihnen, wie Sie mit Kuvertüre, Sahne und Hohlkörpern selbst Pralinen machen.

Dieses Erdbeer-Rhabarber-Herz ist für alle, die fruchtige Kuchen lieben! Foto: ©simonidadj - stock.adobe.com

Erdbeer-Rhabarber-Herz

Erdbeeren und Rhabarber sind eine köstliche Kombination. Wenn Sie das ähnlich sehen, könnte Ihnen dieses Rezept für ein Erdbeer-Rhabarber-Herz mit Rührteig gefallen.

Kirsch-Clafoutis sind ein französisches Dessert. Wir backen sie mit Kirschen, aber auch Mango ist ein echtes Highlight im Teig! Foto: ©ld1976 - stock.adobe.com

Kirsch-Clafoutis backen

Clafoutis sind eine französische Süßspeise, quasi eine Mischung aus Auflauf und Kuchen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Nachtisch mit oder ohne Thermomix zubereiten. Mit fruchtigen roten Kirschen oder exotischer Mango versüßt unser Rezept Ihnen den Valentinstag!

Feenküsse, die glitzern und ganz einfach nachzubacken sind – was will man mehr? Foto: © deepvalley - Fotolia.de

Rezept für glitzernde Feenküsse

Ähnlich romantisch zeigt sich dieses Rezept für Feenküsse. Unterhalb der Baisermasse wartet nämlich eine Überraschung auf Ihre Liebsten: ein leckeres Schoko-Nuss-Toffee. Zum Valentinstag sollten Sie sich das Rezept für die Feenküsse nicht entgehen lassen!

Schon mal Apfelrosen vom Grill gegessen? Wenn nicht, müssen Sie unbedingt unser Rezept ausprobieren. Foto: DoraZett/fotolia.com

Besondere Date-Idee mit Apfelrosen vom Grill

Zum Valentinstag ein gemütliches Wintergrillen veranstalten – das wäre doch mal eine kreative Date-Idee ... Gesagt, getan! Fehlt nur noch das passende Dessert. Wie wäre es mit saftigen Apfelrosen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Nachtisch zubereiten.

In diese Zitronen-Ingwer-Roulade kommt Limoncello – fruchtig, spritzig, lecker! Foto: Leserbild

Süßer Blumenstrauß zum Valentinstag

Sind Ihnen Rosen oder andere Blumen für den oder die Liebsten zu langweilig? Dann versuchen Sie doch einmal eine etwas andere florale Dekoration, zum Beispiel Zitronenrosen, wie sie auf unsere Zitronen-Ingwer-Roulade mit Limoncello kommen.

Diese Windbeuteltorte eignet sich für verschiedenste Anlässe, zum Beispiel zum Muttertag oder zum Valentinstag. Foto: Julia Paul

Windbeuteltorte in Herz-Form

Diese Valentinstagstorte in Form eines Herzens ist etwas aufwendiger in der Zubereitung. Auf den Wiener Boden kommt eine Füllung, die mit gefrorenen Früchten und Windbeuteln getoppt wird. Dann folgt ein Boden und wieder eine Schicht der Creme. Alle weitere Infos gibt es in der detaillierten Backanleitung.

Fruchtige Aprikosenblumen sind die ideale kleine Aufmerksamkeit, um den Liebsten zwischendurch mal Danke zu sagen. Foto: © photocrew - fotolia.de

Rezept für Aprikosenblumen

Nach unserem Rezept können Sie Aprikosenblumen herstellen: Dafür wird ein Mürbteig zubereitet, der in einer Muffinform gebacken wird; so bekommt er die richtige Form. Überzeugen Sie sich selbst, auch von der Aprikosen-Quark-Füllung dieser süßen Törtchen!

Das ideale Geschenk für den Mann: Ein Schoko-Bier-Kuchen. Foto: Leserbild

Schoko-Bier-Kuchen: Das perfekte Geschenk für den Mann

Wer für den Freund, den Mann oder den Partner backen möchte, dem könnte das Rezept für diesen Kuchen gerade recht kommen. Der Teig schmeckt nämlich nach Bier. Martina Tenschert aus Zusamaltheim hat das Rezept für ihren Valentinstagskuchen mit uns geteilt.

