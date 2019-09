vor 29 Min.

1,2 Tonnen faire Schokolade für ein besseres Klima

Eine Projektgruppe der Leonhard-Wagner-Realschule startet eine ungewöhnliche Klimaschutzaktion

Von Uwe Bolten

Mit einer besonderen Aktion tritt eine Projektgruppe der Leonhard-Wagner-Realschule dem landläufigen Argument entgegen, die Schüler redeten nur über die Gefahren des Klimawandels und täten nichts. Am Mittwoch, 2. Oktober, gegen 10 Uhr startet die Aktion „Die gute Schokolade – Schuledition“ im Rewe-Markt an der Gartenstraße – ab Montag, den 7. Oktober ist das Produkt nach jetziger Planung auch in zwölf anderen Geschäften der Stadt erhältlich. Ebenso wird das Kakaoerzeugnis im nichtöffentlichen Schulverkauf verfügbar sein.

Bis es dazu kam, waren viele Schritte, Überlegungen und außergewöhnliches Engagement von Schülern der neunten Jahrgangsstufe sowie Lehrkräften notwendig. Für das Projekt, das im vergangenen Schuljahr begann, wurde diverse Arbeitsgruppen gebildet, die sich unter anderem in den Bereichen Werbung, Vertrieb sowie künstlerische Gestaltung betätigten.

„Ich hatte die Idee beim Einkauf vor dem Schokoladenregal, als ich die Gute Schokolade zum ersten Mal entdeckte und eine Tafel kaufte“, berichtete laut Mitteilung der Pressegruppe Stefanie Doll, die Initiatorin der Aktion. Nach der sensorischen Prüfung („Die Schokolade schmeckte richtig gut“), recherchierte Doll weiter und entdeckte die Zusammenarbeit des Schweizer Schokoladenherstellers Chocolats Halba mit der Organisation „Plant-for-the-Planet“.

Das Ziel dieser weltweit agierenden Stiftung ist es, die Neuaufforstung von Bäumen zur Bindung von klimaschädlichem Kohlendioxid zu fördern.

So werde für je fünf verkauften Tafeln Schokolade ein Baum gepflanzt. Mittlerweile habe Plant-for-the-Planet bereits mehr als 13,6 Milliarden Bäume eingesetzt, ist dem Internetauftritt der Stiftung zu entnehmen.

Den Schwerpunkt legt „Die gute Schokolade“ neben der fairen Bezahlung der Kakao- und Zuckererzeuger auf klimaneutrale Produktion. So wird beispielsweise auf unnötige Transportwege verzichtet, indem Milch von Kühen aus der Schweiz verwendet wird. Durch die Aufforstungsprojekte werde so Kohlenstoffdioxid kompensiert, dass die komplette Produktion und der Transport klimaneutral sind. Dass die „Gute Schokolade“ trotz Fairtrade-Standard so günstig ist, liegt daran, dass Produzenten und Händler für dieses Projekt auf ihren Gewinn verzichten. Das Hauptanliegen aller Beteiligten ist es, aktiv für den Umweltschutz einzutreten, ganz nach dem Motto: „An der Guten Schokolade gewinnt niemand etwas, außer das Klima!“

Fasziniert von der Idee fragte Lehrerin Stefanie Doll bei Kollegen nach, ob diese Lust hätten, gemeinsam ein Schulschokoladen-Projekt zu organisieren.

Mittlerweile sind rund 20 Schüler an dem Vorhaben beteiligt. Ein anonymer Malwettbewerb unter den Schülern für die Bilder auf der Verpackung brachte fünf Sieger hervor, die nun die 11928 Tafeln der Schwabmünchner Schuledition schmücken. „Das macht eine Gesamtmenge von etwa 1,2 Tonnen. Das ist schon eine Menge. Die limitierte Anzahl macht sie zu einem besonderen Geschenk und Mitbringsel“, kommentierte die Pressegruppe die Einzigartigkeit in der Produktpräsentation.

