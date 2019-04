vor 24 Min.

150 Schüler geben ein Konzert

Die Realschule kann in Bobingen mit vielen jungen Talenten aufwarten

Gleich an zwei Abenden luden die Schüler der Realschule Bobingen zum Konzert. Eine tolle Aktion, wie die beiden Schülerinnen Romina Martin und Jennifer Deyhle fanden, die mit der Schulband auftraten. „Ich bin zwar jedes Mal nervös, aber es ist ein tolles Gefühl, wenn man vor so vielen Leuten singen darf“, sagte Romina Martin und spielte damit auf die zweimal voll besetzte Aula der Realschule an, in der Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde Platz fanden. Beide Mädchen freute es, dass ihre Schule ihnen mit solchen Frühlingskonzerten die Möglichkeit bietet, ihre Freude an musikalischen Wahlfächern, zusätzlichen Engagements in verschiedenen Bands oder auch nur beim gemeinsamen Musizieren in der Klasse vorführen zu können.

Über 150 Schüler standen bei den Konzerten jeweils auf der Bühne, sie haben alle Spaß an der Musik und sind – wie die beiden Bandsängerinnen – stolz darauf, bei den Konzerten mitmachen zu können. Gerade die Bands proben in der Regel einmal pro Woche, vor Konzerten öfter. Und auch in so mancher Klasse, die beim Schulkonzert auftrat, dürfte in den letzten Wochen vermehrt sogar im Unterricht gesungen worden sein.

Realschulkonrektor Reinhard Schmider freut sich über so viel Musik an seiner Schule. „Es ist toll, dass sich an den Konzerten wirklich alle, die an der Schule Musik in irgendeiner Form machen, beteiligen“, meint er. Das Engagement reiche von einzelnen Klassen, Juniorband und Brassband über die Schulband und den Chor bis zum Chor der Musiklehrer und zwei Tänzerinnen, die selbst ihre Choreografie einstudieren und schon ein fester Bestandteil bei Veranstaltungen in der Realschulfamilie geworden sind.

Das zweistündige Programm versprach dann auch viel Abwechslung, einen bunten Strauß verschiedener Rhythmen und Melodien und eine Reise durch eine blühende musikalische Frühlingslandschaft. Ein Musikseminar an der Realschule macht es möglich, dass viele verschiedene Ensembles bedient werden können, wie Schmider erzählt. „So haben wir sehr viele Musiklehrkräfte an der Schule und dazu kommen unglaubliche viele junge Talente unter unseren Schülern“.

Die Konzerte sollen Eltern einen Einblick geben in das Schulleben und ihnen zeigen, welche Talente in ihren Kindern schlummern. Es ist nicht nur der gute Unterricht, für den die Realschule Bobingen bekannt sein will, sondern auch das gemeinschaftliche Leben und Wirken in der Schulfamilie. Und wenn die Schüler gerne am Nachmittag länger da sind, um sich freiwillig in einem Musikensemble zu engagieren oder vor einem Konzert noch zwei Stunden die Generalprobe über sich ergehen zu lassen, heißt das schon sehr viel. Es macht ihnen einfach Spaß, mit den Mitschülern zusammen in der Schule musikalisch kreativ zu sein. (anja)

