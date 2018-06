vor 42 Min.

Ab heute wird es hier bunt und voll

Bis 1. Juli läuft die 51. Gautsch. Bürgermeister zapft um 17 Uhr das erste Fass an

Zum 51. Mal wird am heutigen Freitag das traditionelle Königsbrunner Volksfest eröffnet: Bis zum 1. Juli darf auf der Gautsch wieder groß gefeiert werden.

Offiziell eröffnet wird das Fest um 17 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Franz Feigl. Im Festzelt spielen „Die Lumpenbacher“ im Anschluss ans O’zapfen ab etwa 17.15 Uhr. Auf der Showbühne spielen „Sound Train“ ab 18.30 Uhr moderne Tanzmusik, aktuelle Chartbreaker, Oldies und Rockklassiker und um 22.45 Uhr gibt es das große Höhenfeuerwerk.

Einen besonderen Hingucker wollen die Organisatoren um Ordnungsamtschef Roland Krätschmer zur Fußballweltmeisterschaft bieten. Die beiden verbleibenden Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft am kommenden Samstag gegen Schweden (Anstoß: 20 Uhr) und Mittwoch gegen Südkorea werden im Festzelt live auf einer großen Leinwand gezeigt. Der Sonntag, 24. Juni, gehört dann Königsbrunner Musikern: Ab 17 Uhr spielt das Blasorchester Königsbrunn im Festzelt auf, auf der Showbühne hat der Seemannschor seinen Auftritt.

Ansonsten hofft Krätschmer einfach auf eine fröhliche Gautsch mit vielen Besuchern. Zusätzliche Aufregung hatte man ja im vergangenen Jahr genug, als am Eröffnungstag plötzlich die Trinkwasserversorgung in der Stadt kollabierte und man neben dem Festauftakt auch noch die Bevölkerung informieren und die technischen Probleme in den Griff bekommen musste. Diese soll es auf dem Festplatz nicht mehr geben. Deshalb wurden gestern Nachmittag noch einmal die Fahrgeschäfte abgenommen, heute macht die Stadt noch einen Rundgang, damit einer stimmungsvollen Feier nichts im Wege steht.

Traditionell voll ist das Festzelt beim Auftritt der Showband „Dolce Vita“. Los geht es am Dienstag um 19 Uhr. Ab 18.30 Uhr spielen „Salvatore e Rosario“ auf der Showbühne auf.

Der Mittwoch steht wieder im Zeichen der Kinder: Beim Familiennachmittag gibt es ab 14 Uhr ermäßigte Preise und spezielles Kinderprogramm. Ab 16 Uhr wird dann das dritte WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft angepfiffen. Ab 19 Uhr rocken die Mannish Boys die Showbühne. Am Samstag, 30. Juni, gibt es dann die großen Ballonwettfahrten. Die Starts sind für 6 Uhr und 19 Uhr geplant. (adi)

Themen Folgen