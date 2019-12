vor 35 Min.

Abschied vom Cello: Ein Portrait von Lothar Drössler

Lothar Drössler zieht sich als Cellist beim Kammerorchester Bobingen zurück. Einem Instrument will er aber treu bleiben. Erinnerungen an die Zeit mit den Kolibris und den Knattertönen.

Von Ingeborg Anderson

Lothar Drössler und sein Cello waren an zahlreichen glanzvollen Konzerten des Kammerorchesters Bobingen beteiligt. 57 Jahre lang bereicherte er mit seinem Instrument – immer vorne rechts an der Bühne sitzend – das Orchester. Nun zieht er sich vom aktiven Musizieren im Orchester zurück. Der Musik bleibt er aber treu.

Ein Urgestein des Kammerorchesters Bobingen

„Klassische Musik zu spielen ist sehr intensiv und aufwendig – das Üben zu Hause, dann häufige, regelmäßige Proben“, erklärt der 76- Jährige. Lothar Drössler zählt zu den Urgesteinen des Kammerorchesters Bobingen. Seit 1961 war er als Cellist aktiv und lenkte von 1989 bis 2013 die Geschicke des Vereins als Erster Vorsitzender. Der vielseitige Musiker erhielt 2011 (zusammen mit seiner Frau Gertrud) den Kulturpreis der Stadt – dafür, dass das Musikerehepaar „seit Jahrzehnten das musikalische Leben in Bobingen und der Region auf vielfältige Weise mitprägt und beide sich nicht nur im musikalischen, sondern auch im soziokulturellen Bereich engagieren, sich ehrenamtlich mit hohem Zeitaufwand und persönlicher Motivation einbringen“, wie es in der Laudatio hieß.

Dabei fühlt sich Lothar Drössler, der in vielen Musikrichtungen zu Hause ist, mit der Bezeichnung Musiker gar nicht so richtig charakterisiert. „Ich betreibe die Musik ja als Hobby, ich bin eher ein Musikant“, sagt er und schmunzelt. Das hängt mit einem weiteren Instrument zusammen, das ihm besonders ans Herz gewachsen ist – der Gitarre.

Und das kam so: Der 1943 Geborene kam 1946 mit seiner Familie aus dem Sudetenland und fand in Wehringen eine neue Heimat. Eines Tages kam ein junger Lehrer in die Schule – Alois Gieron, der später erster Kulturpreisträger der Stadt wurde – und begeisterte den damals Zwölfjährigen für die Musik.

Bei Gieron lernte er zunächst Gitarre, dann Geige und Cello. Da Lothar Drössler ein sehr aufgeschlossener, kontaktfreudiger Mensch ist, lernte er bald junge Musiker kennen und gründete eine Band – die Kolibris. Premiere war Silvester 1960 mit Polkas, Märschen und Walzern. Im Jahr darauf begann auch sein Engagement im Kammerorchester, damals noch Kammermusik-Kreis.

„Bei der Klassik muss man sich konzentrieren und auf den Dirigenten achten, bei der Tanzmusik hat man selbst Spaß und sieht, dass die Leute Spaß haben“, erklärt er die Unterschiede. „Und bei einem der Gigs mit der Band habe ich meine Frau Gertrud kennengelernt“, erinnert er sich. 1976 fand die Hochzeit statt und zwei Jahre später zog das Ehepaar nach Bobingen.

Die Kolibris und Knattertöne

Doch mit Kolibris und Kammerorchester sind bei Weitem noch nicht alle der musikalischen Facetten von Lothar Drössler aufgeschienen: Nach den Kolibris gründete er eine weitere Formation – die Knattertöne mit E-Gitarre, Verstärker und zeitgenössischen Schlagern, Beat und Popmusik. Außerdem spielte er in kleineren Gruppen mit. „Es war eine sehr schöne Zeit“, schwärmt er, nicht zuletzt wegen der Erlebnisse mit den Musikerkollegen nach den Auftritten.

Zusätzlich verstärkte er mit der Gitarre die Herbert-Pfannschmidt-Big-Band in Jazz und Swing und spielte mit den Waroingern Oberkrainer Musik. Auch seine Stimme stellte der Vielseitige in den Dienst der Musik – im Männergesangverein Lyra und dem Kirchenchor Wehringen sowie im Requiemchor Bobingen. Dem Einsatz seiner Stimme verdankt Lothar Drössler ein besonderes Erlebnis: „Mit dem Auswahlchor des Augsburger Sängerkreises reiste ich 1996 nach Japan, wo wir mehrere Auftritte hatten“, erinnert er sich.

Auf die Maurerlehre folgte ein Studium zum Bauingenieur

Aber auch im „bürgerlichen“ Leben erwies sich Lothar Drössler als umtriebig und vielseitig. Auf eine Maurerlehre folgte ein Studium zum Bauingenieur. Ein Beruf, den er bis zu seiner Pensionierung 2005 ausübte. Er engagierte sich früh für die Bobinger Sozialstation, arbeitete sechs Jahre davon im Vorstand. Zu seinem 75. Geburtstag im Vorjahr bat er seine Gäste um Geldspenden anstelle von Geschenken. Einige Zeit war er Schöffe beim Augsburger Amtsgericht.

In seiner Heimatgemeinde Wehringen war er darüber hinaus 1957 Mitbegründer des Modellflugklubs, baute und flog selbst Modelle. Er war zehn Jahre lang als Fußballer beim FSV Wehringen aktiv und ging mit der damaligen Theatergruppe seiner Heimatgemeinde auf Tournee. „Wir machten kein Bauerntheater, wir spielten moderne Stücke“, erklärt Lothar Drössler. Zwischenzeitlich kamen noch der Ausbau des neuen Hauses und der Umzug nach Bobingen hinzu.

Und das alles ohne jemals die Musik zu vernachlässigen. Zwar wird das Cello nun an den sprichwörtlichen Nagel gehängt, der Gitarre bleibt er weiterhin treu, wenn er etwa zusammen mit dem Akkordeon-Kollegen Franz Gabriel für Senioren spielt. Lothar Drössler will künftig die Zeit mit seiner Frau Gertrud und den sieben Enkeln genießen, reisen, und wer ihn kennt, wäre nicht überrascht, wenn er ein neues Hobby für sich entdeckt.

