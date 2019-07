vor 27 Min.

Alles singt: „Thank You For The Music“

Die Abba Tribute Band macht den Bobinger Rathausplatz zur Freiluftdisco. Ausgelassen feiern am Ende rund tausend Menschen ein rauschendes Fest. Auch die Zaungäste hatten sich mit ihrer Begeisterung Zugang verschafft

Von ELMAR KNÖCHEL und Ingeborg Anderson

Es sind zahlreiche Abba-Fans gekommen. Aber dann sind es nicht mehr nur viele, sondern am Ende sind alle Abba-Fans. Erstaunlich viele Besucher sind hier, die noch gar nicht geboren waren, als die schwedische Kult-Gruppe den Grand Prix gewonnen hat. Die Stimmen im Publikum vor und nach der Show vermitteln dennoch Begeisterung: „Wir haben den Film „Mamma Mia“ gesehen. Die Musik war toll. Da mussten wir einfach herkommen“, war eine der Erklärungen. Denn diese Musik verbindet offenbar Generationen. Junge Leute und solche, die schon einige Sommer mehr gesehen haben, tanzen miteinander zwischen den Stuhlreihen in den Gängen auf dem Rathausplatz und singen jeden der Hits mit. Ein Ehepaar aus Bobingen sagt: „Als Abba-Fans haben wir schon mehrere Coverbands gesehen. Aber die hier sind absolut spitze“.

Und wirklich. Es dauert nicht viel länger als drei oder vier Songs, da fängt man an zu vergessen, dass da gar nicht die Schweden selbst, sondern die „Waterloo Abba Tribute Band“ auf der Bühne steht. Das Publikum ist mitgerissen.

Die 800 Besucher, die es zu Anfang des Konzerts sind, werden erfasst vom Lebensgefühl der 70er- Jahre und schon bald wird fleißig mitgesungen. „Wir sind erst kürzlich nach Bobingen gezogen“, erklärt ein feierndes Paar, „aber wir hätten uns nicht träumen lassen, was hier alles los ist. Wenn wir könnten, würden wir dem Bürgermeister persönlich danken“. Ein Lob, das ein Bürgermeister nicht gerade jeden Tag hören dürfte.

Auch zwei Großaitinger freuen sich, nicht weit zu einem solchen Konzert fahren zu müssen: „Für uns Großaitinger ist das ja ein Heimspiel. Aber großartig, was hier in Bobingen auf die Füße gestellt wird.“ Ein entspanntes Lächeln steht auf allen Gesichtern.

Die Band, der singende und tanzende Rathausplatz und die stimmungsvolle Beleuchtung lassen niemanden mehr kalt. Selbst das Wetter scheint Abba-Fan zu sein. Denn es bleibt entgegen der Prognosen der Vortage absolut trocken an diesem Abend. Die Temperaturen sind mild und der Wind hat vor lauter Zuhören auch vergessen zu wehen. Ideale Bedingungen also. Und die werden genutzt.

Die sieben Musiker der Coverband legten los mit dem Siegertitel beim Eurovisions-Contest 1974. „Waterloo“ sangen sie, gekleidet in die typischen Abba-Glamourkostüme. Sofort war das Publikum im Sog der Musik. Die Zuhörer hoben die Hände, wiegten sich im Rhythmus und klatschen, einige tanzten gleich von Anfang an.

Aber nicht nur innerhalb der Absperrgitter mit großen Sichtschutzplanen genossen Zuhörer das Musikereignis. Viele Zaungäste lauschten den Abba-Hits vom Café Kanapee oder einfach von der Pestalozzi- und Rathausstraße aus. Die meisten von ihnen genossen die Erinnerung an die Zeit, die sie noch in lebhafter Erinnerung haben. Bis heute begeistern die Hits der vier Schweden das Publikum – und das beinahe 30 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt.

Welch enormen Beliebtheitsgrad die Pop-Gruppe hatte, macht eine Zuhörerin deutlich, wenn sie sich erinnert: „Ich war damals ganz fasziniert als die Sendung „Musikladen“ Abba eine ganze Sendung widmete. Und noch mehr, zu erfahren, dass diese Sendung in Deutschland mehr Zuschauer an den Fernseher lockte als die nächtliche Liveübertragung der Mondlandung“, sagt sie. Kein Wunder, denn mit beinahe 400 Millionen verkaufter Tonträger zählt Abba zu den erfolgreichsten Bands der Pop-Geschichte.

Auch wenn der Groove von Abba, dieser spezielle, originale Sound und das Spritzige bis heute unerreicht ist – bei Hits wie Mamma Mia, Dancing Queen, Take A Chance On Me, Ring Ring, SOS, Honey Honey, Super Trouper, Knowing Me Knowing You oder Fernando kann man einfach nicht still sitzen bleiben.

So steigt auf dem Rathausplatz mit jedem Hit – und da gibt es bekanntlich viele – die Stimmung. Zu Beginn der zweiten Hälfte der Abba-Nacht können es dann Elisabeth Morhard und ihr Team vom Kulturamt nicht mehr mit ansehen. Denn immer noch rund 200 Menschen versuchen, das Geschehen von außerhalb des Zauns zu beobachten. Nach Absprache mit weiteren Verantwortlichen beschließt das Kulturamt, die Tore zu öffnen. Und so sind es am Schluss über tausend Menschen, die ausgelassen und fröhlich feiern.

Natürlich lassen sie alle die Band nicht so einfach von der Bühne. Es sind reichlich Zugaben fällig. Auch die Musiker freuen sich über die Riesenstimmung. Am Ende gibt es niemanden mehr, der nicht schwingt.

Das Schlusswort gebührt Bürgermeister Bernd Müller: „Es gab viel zu tun, die letzten Tage und Wochen. Aber wenn man die Freude und Begeisterung der Menschen sieht und spürt, dann war es die Arbeit und den Aufwand mehr als wert. Wir hatten zwei grandiose „Jedermann“-Aufführungen und jetzt diese phänomenale Abba-Nacht. Unsere Planung ist komplett aufgegangen. Da kann man sich einfach nur freuen.“

Dem ist nur ein Abba-Hit hinzuzufügen: Thank you for the Music!

