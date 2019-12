17.12.2019

Am Ende musizieren 200 Schüler gemeinsam

Das Gymnasium bietet besinnliche Töne in der Michaelskirche

Von Reinhold Radloff

Sprichwörtlich großen Anklang fand das große Adventskonzert des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen in der Michaelskirche. Alle Sitzplätze waren belegt und auch die Stehplätze nahmen die Besucher in dem großen Gotteshaus in Anspruch.

Mehr als 200 Mitwirkende in sieben verschiedenen Formationen und Darbietungen präsentierten ihr Können. Die fünf Musiklehrer des Gymnasiums hatten sich wieder um viel Abwechslung und bisher noch nicht dargebotene Stücke bemüht, was auch gelungen ist. Jeder hat inzwischen mit seiner Gruppe einen eigenen Stil entwickelt, was das eineinhalbstündige Konzert besonders interessant machte.

Auch wenn am Ende alles perfekt klingt, so ein Abend bedarf immenser Vorbereitung. Musikfachleiter Swen Graba erklärte: „Die meisten der dargebotenen Stücke werden rund 100 Mal gemeinsam geübt, das sind etwa 100 Stunden, zu denen noch fünf intensive Tage in Ochsenhausen kommen, und natürlich das individuelle Üben der Schüler zu Hause, die alle schon gute Musiker sind.“ Er freut sich auch, dass in der Musikfachschaft so hervorragend im Team zusammengearbeitet wird.

Vor Beginn des Konzerts betonte Pfarrer Christoph Leutgäb: „Dass die Kirche heute nicht geheizt werden kann, ist wohl auch ein Zeichen, dass die Gesellschaft im Umgang miteinander immer kälter wird. Deshalb sollten wir heute alle etwas zusammenrücken, damit uns wärmer wird, auch im Herzen, gerade zur Weihnachtszeit.“

Zur Ruhe kommen, ein wenig Besinnung, das gelang bei den anschließenden Darbietungen bestens. Los ging es mit dem Orchester, dirigiert von Sandra Möhring, das in gewohnt hervorragender Qualität unter anderem ein „Best of Bach“ im Bachjahr bot. Ein Trompetensolo von Michael Hartl bereicherte die Darbietung.

Danach sang der Unterstufenchor (Leitung Magdalena Heiler) mit seinen feinen Stimmen. Daran schloss sich der Mittelstufenchor unter Hermine Schreiegg an, die zum Schuljahresende die Schule verlässt. Er wurde von Hannah Müller an der Harfe begleitet.

Von der Empore beschallten die Blechbläser unter der Leitung von Werner Wacker den Kirchenraum mit drei klangvollen Stücken. Kunstvolle Klänge bot das Vokalensemble, das sich in der Kirche verteilte und so ein besonderes Klangerlebnis bot.

Dann der Oberstufenchor, der durch Masse und Klasse bestach. Das Ave Maria hatte Matthias Widmann mit seinen Mitschülern einstudiert und den Auftritt dirigiert. Den vorläufigen Schlussakzent setzte die Big Band unter Swen Graba. Rhythmisch und klangvoll bot die Band zum Schluss Feliz Navidad.

Das Publikum applaudierte begeistert, obwohl das Konzert noch nicht vorbei und das Applaudierverbot noch nicht aufgehoben war.

Auch der Elternbeirat und Schulleiter Alexander Pfaffendorf stimmte mit riesigem Lob für die Lehrer und Schüler ein, zeigten sich schwer beeindruckt. Als Dank für die vielen freiwillig geleisteten Stunden aller gab der Oberstudiendirektor die erste Stunde am folgenden Tag frei, allerdings nur für die Schüler des Adventskonzerts.

„Ich bin von der hohen musikalischen Qualität aller Gruppen begeistert und freue mich, dass die Chöre und Instrumentalgruppen immer mehr leisten und wachsen“, so der ehemalige Musiklehrer, der zugab: „Ich war so von dem Konzert begeistert, dass ich mir wünschte, selbst mal wieder eingreifen zu können“, so der ehemalige Musiklehrer. „Ich bin stolz auf meine Schüler und Lehrer.“

Den grandiosen Abschluss des Abends bildete das von allen 200 Mitwirkenden dargebotene „Macht hoch die Tür“, in das die Zuhörer einstimmten und anschließend lange Zeit stehend applaudierten.

