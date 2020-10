vor 38 Min.

Andreas Kümmert rockt Schwabmünchen in neue Sphären

Plus Mit einem Auftritt der Extraklasse setzt der „Voice of Germany 2013“-Gewinner die Messlatte für Konzerte in Schwabmünchen neu. Welche Geschichte hinter seiner Gitarre steckt.

Von Uwe Bolten

Den Gästen im Germar's, die Andreas Kümmert nur als Gewinner der Casting-Show „ Voice of Germany 2013“ oder der deutschen Endausscheidung zum „European Song Contest 2015“ gekannt hatten, fielen die Kinnladen herunter.

Der Gitarrist übernahm in Schwabmünchen den Bass

Schon nach den ersten Tönen präsentierte sich der gebürtige Unterfranke als begnadeter Gitarrist, der zusammen mit bluesig-souliger Stimme sofort fesselte. Ob eigene Werke oder Cover, jeder Ton kam authentisch und kraftvoll beim Publikum an. Begleitet wurde von seiner Band The Ron Lemons, die aufgrund einer Erkrankung des Bassisten mit nur zwei Musikern vertreten war.

Der eigentliche Gitarrist Stefan Kahne übernahm am Bass gekonnt den Tieftonbereich, das Schlagzeug wurde durch Michael Germer zum treibenden Instrument. Es waren Germar Thieles Musikerkontakte, die das Gastspiel ermöglichten. „Man kennt jemanden, der wiederum jemanden kennt. Nur so ist es möglich, solch einen Ausnahmekünstler zu buchen“, sagte er, selber tief beeindruckt von der hohen Musikalität des Frontmanns und der Band.

Die Künstler brachten Rock, Blues und Soul in so bestechender Qualität auf die Bühne. Bild: Uwe Bolten

Die Künstler brachten Rock, Blues und Soul in so bestechender Qualität auf die Bühne, dass Wirt Germar Thiele nur ein Kommentar über die Lippen kam: „Das ist der Hammer!“ Ohne viele Worte reihten sich die Lieder aneinander, Kümmerts kraftvoller Gesang drang bis in letzten Winkel des Lokals, sein Gitarrenspiel lebte von perlenden Soli bis hin zum einzigen, stehenden, wohlmodulierten Ton. Sein druckvolles „Yeah“ in den Stücken sprengte den Raum und war wohl bis in die Weiten der nahe gelegenen Sportanlage vernehmbar. Die handgemachte, ehrliche und gerade Musik erreichte phasenweise Rekordlautstärke im Lokal, wie Germar Thiele bemerkte. Die Abmischung durch Tom Lokau war jedoch so gut, dass es zu keinem Zeitpunkt unangenehm klang.

Einer der Höhepunkte war sicherlich die Interpretation des Jimi Hendrix Klassikers „Hey Joe“, bei dem Kümmert und Kahne während des Stücks die Instrumente tauschten und das große Können beider Musiker unterstrich. Jedes Lied wurde von den Gästen gefeiert und mit kräftigem Beifall belohnt. “Das war schon deutlich anders als bei unseren Streaming-Konzerten im Lockdown“, sagte Kümmert später zur Atmosphäre in dem mit 70 Gästen auf die Coronaregeln angepassten Verhältnisse im Lokal. „Das muss man erlebt haben, um verstehen zu können, was hier heute geboten wurde“, sagte eine Besucherin, die keine anderen Worte für den Auftritt fand.

Eine Gitarre der Red Hot Chilli Peppers

„Die Gitarre, die ich heute gespielt habe, ist eine Fender Stratocaster aus dem Jahr 1964 und gehörte John Frusciante von den Red Hot Chili Peppers. Er schenkte sie seiner Freundin, die das Instrument dann veräußerte. Ich erfuhr davon, in welchem Musikgeschäft sich das Instrument befand und kaufte das Instrument, ohne es gespielt zu haben“, erinnerte sich Kümmert beim Gespräch mit unserer Zeitung nach dem Konzert.

Mit viel Kraft und Gefühl in der Stimme sowie exzellentem Gitarrenspiel begeisterte Andreas Kümmert mit seinen Musikern Stefan Kahne Bass und Michael Germer Schlagzeug das Publikum im Germars. Bild: Uwe Bolten

Das Schwabmünchner Publikum bezeichnete er als „erstaunlich positiv“. Anfänglich habe er gedacht, dass die Musik zu laut sei. „Aber der Verstärker muss schon Leistung bringen, um seinen Klang zu entwickeln“, sagte er in die Runde. Die Ankündigung, gerne wieder in die Stadt zu kommen quittierten sowohl die Anwesenden als auch Wirt und Musiker Germar Thiele mit einem deutlichen „Yeah“, wenn auch nicht so laut und formvollendet, wie es Andreas Kümmert vor wenigen Minuten auf der kleinen Bühne herausgelassen hatte.

