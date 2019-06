11:49 Uhr

Auf der Tschambolaya-Party in Bobingen geht es rund

Die Tschmbolaya-Party in Bobingen wird in diesem Jahr an drei Tagen gefeiert.

An drei Tagen feiern die Bobinger die Tschambolaya-Party. Am Sonntag startet das Fest der Kolpingsfamilie mit Gottesdienst und Frühschoppen.

Der Termin ist seit über 15 Jahren gesetzt: Am Mittwoch vor Fronleichnam findet die Kultparty Tschambolaya der Kolpingsfamilie Bobingen statt. Etabliert hat sich ebenfalls der zweite Abend am darauffolgenden Freitag und der Veranstaltungsort, das Betriebsgelände der Familie Fischer Richtung Bannacker. Doch über die Antworten auf die Fragen „Was, wann und wo“ hinaus müssen die ehrenamtlichen Veranstalter viele weitere Lösungen finden, damit jeweils 1500 Gäste legendäre Partys feiern können.

So stellt sich das achtköpfige Organisationsteam jedes Jahr die Frage, wie die Veranstaltung weiterentwickelt werden kann. Dafür nutzt das Team die Rückmeldungen aus einer Helferumfrage. „Es interessiert uns nicht nur, wie wir unsere Abläufe verbessern können, sondern vor allem, was bei den Gästen gut ankam“, erklärt Sebastian Grußler vom Orgateam. Über die Jahre hat sich beispielsweise das Spektrum des Musikangebots erweitert. Aus einem Event mit ausschließlich Coverrockhits entstand eine Stadlparty mit Musik aus den 80ern, 90ern, den Charts und Rocknummern.

Bekannte und neue Acts werden auf der Tschambolaya-Bühne auftreten

Ab August diskutiert das Orgateam über das Line-Up und begibt sich dann auf Künstlersuche. Partybesucher können sich dieses Mal auf bekannte und neue Acts freuen. Am Mittwoch, 19. Juni, beginnt die Schrobenhausener Rockband „Boats“, die das Publikum im vergangenen Jahr schnell von sich begeistern konnte. Danach spielen die Jungs von „Solid Age“ bereits zum siebten Mal bei der Kultparty. Den Freitagabend (21. Juni) eröffnet Gitarrist Adi Hauke, bevor dann erstmals die Partyband „Surprise“ auf der Tschambolaya-Bühne steht, die schon zweimal als beste deutsche Partyband ausgezeichnet wurde.

Um für die 1500 Besucher eine sichere Partylocation auf dem Betriebsgelände der Familie Fischer einzurichten, investieren die Organisatoren viel Zeit in die Planung der Party-Infrastruktur, zum Beispiel für die sanitären Einrichtungen, die Beschilderung der Zuwege oder die Stromversorgung für das professionelle Veranstaltungsequipment. Jahrelange Erfahrung der Kolpingsfamilie als Veranstalter und die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Bobingen und der Polizei helfen hier sehr. Mit Kolpingmitglied Matthias Hofner kümmert sich ein Profi um Beleuchtung, Sound und Bühnenaufbau.

Entscheidungen müssen auch in Bezug auf die Bewirtung getroffen werde. Die Nudelbude, die vergangenes Jahr großen Anklang fand, wird wieder aufgebaut. „Darüber hinaus wird es erstmals das ‘tschambierlaya’ geben. Mit eigenen Etiketten erstrahlt das Bier von Staudenbräu nun im Tschambolaya-Design“, verrät Carolin Heuberger vom Orgateam. Und wie bei den großen Festivals gibt es jetzt auch eigene Merchandising-Produkte: „Helfer und Gäste können Sonnenbrillen und Caps mit dem Tschambolaya-Logo erwerben“, sagt Heuberger.

Auch das Bobinger Stadtjubiläum soll gefeiert werden

Im Vorfeld stellte sich dieses Jahr eine besondere Frage: Wie kann auch in diesem Rahmen das Bobinger Stadtjubiläum gefeiert werden? Hierfür gab es schnell eine Idee, die gut zu Kolping passt: Tschambolaya startet mit einer Feldmesse für Jung und Alt. So hält Präses Dekan Thomas Rauch am Sonntag, 16. Juni, um 10 Uhr eine Feldmesse auf dem Tschambolaya-Gelände, die musikalisch von der Stadtkapelle Bobingen begleitet wird. Nach dem Gottesdienst veranstaltet die Kolpingsfamilie einen Frühschoppen mit den Jungen Bobinger Böhmischen. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen vom Frauenbund Bobingen sowie Kinderschminken und eine Hüpfburg für die Kinder. Damit bringen sich verschiedene Bobinger Vereine bei diesem Event im Rahmen des Stadtjubiläums ein.

Eine inzwischen dreitägige Veranstaltungen kann nur mit Unterstützung von über 100 Ehrenamtlichen gestemmt werden. Nicht nur bei den Vorbereitungsarbeiten kann sich jeder einbringen und seine Fähigkeiten stärken. An den beiden Veranstaltungsabenden wird jede helfende Hand gebraucht, um Aufgaben als Parkplatzdienst, Kassier an der Abendkasse, Mitarbeiter an den verschiedenen Essens- und Getränkeständen oder im Hintergrund zum Beispiel am Spülmobil zu erledigen. Zudem macht die gemeinsame Arbeit im Team für Spaß und sorgt für gemeinschaftlichen Zusammenhalt, weshalb viele jedes Jahr aufs Neue mithelfen.

