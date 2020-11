06:00 Uhr

Ausstellung: Künstler zeigen im Unteren Schlösschen in Bobingen Traumwelten

Plus 15 Mitglieder des Kunstvereins Bobingen geben in einer neuen Ausstellung Einblicke in ihre Traumwelten. Besucher müssen an der Tür läuten.

Von Ingeborg Anderson

Von seinem zentralen Standort im Rondell der Galerie aus empfängt der „Wächter des Weinbergs“ die Besucher. Gleichzeitig hat die so betitelte Kalksandstein-Skulptur die ausgestellten Werke wohl im Blick und kann auch als Wächter der Träume gelten. Denn Träume, genauer „Traumbilder“, sind das Thema der neuen Ausstellung im Kunstverein.

15 Künstler stellen in Bobingen ihre Werke vor

15 Künstler des Vereins geben Einblick in ihre Arbeit und damit wohl auch in ihre Tagträume, Alpträume und nächtlichen Erlebnisse. Ihnen als auch dem Vorsitzenden des Vereins ist es wichtig, trotz der verschärften Corona-Maßnahmen, ein kulturelles Angebot für Interessierte bereit zu halten. Beirätin Margit Hafner sagt: „Die Besucher müssen an der Tür läuten, so kann die Aufsicht die Anzahl der Besucher und das Geschehen in der Galerie sehr gut steuern und die Hygiene-Vorschriften werden eingehalten“, sagt sie.

Obwohl die 15 Ausstellenden nicht haupt- oder nebenberuflich als Künstler tätig, sondern eher im Amateurbereich angesiedelt sind, fällt das hohe technische Niveau der gezeigten Bilder und Skulpturen ins Auge. Etwa das Portrait von „Ralf“, das Hannelore Winter gemalt hat. Hyperrealistisch bis ins einzelne Barthaar. Aber das Gesicht ist aufgeklappt und zeigt im Inneren des Kopfes Schaltkreise und Verkabelungen, die an Server erinnern. Ein Alptraum? Einen ganz anderen, knallbunten Blick auf den Menschen zeigt Thomas Baumann. Seine an die Zeiten der „neuen Wilden“ erinnernde Figuren, offenbaren quasi wie sie „ticken“: Antenne auf dem Kopf, Musik im Herzen, aber auch Knochen, Verletzungen - die Wechselwirkungen zwischen Innen- und Außenwelt. Ein nächtlicher Traum?

Wie aus dem Rokoko erscheinen die Frauen und Blumen auf den Bildern von Klaus Peter Glaser. Bild: Ingeborg Anderson

Ausstellung in Bobingen: Luftig-leichter Tagtraum

Oder die inmitten von Blumen dargestellten Schönheiten, die Klaus Peter Glaser in rokokohaft luftig-leichter Manier gemalt hat. Ein Tagtraum. Ebenso wie die in einer Rosenblüte schlummernde Elfe oder die von Glitzer und Glamour umgebene Tänzerin. Der Traum einer verwitterten Wurzel, deren flügelartig geschwungene Form Klaus Philipp mit dem „Traum des Pegasus vom Fliegen“ assoziierte. Bunte Träume zeigen sich in abstrakten Farbkompositionen.

Und im Gewölbesaal der Galerie wacht die „Sonnenfrau“ – ein Objekt aus Lärchenholz und Granit von Sabine Agnes Mehringer - über die Traumfantasien. Dies und einiges mehr gibt es in dieser sehenswerten Ausstellung zu sehen, die ganz dazu angetan ist, an trüben Herbsttagen die Stimmung aufzuhellen.

Die Skulptur Sonnenfrau ist mit abstrakten Kompositionen im Gewölbesaal des Unteren Schlösschens zu sehen. Bild: Ingeborg Anderson

Ausstellung bis Dezember im Unteren Schlösschen in Bobingen zu sehen

Die 15 ausstellenden Künstler sind Karin Barth-Peyker, Thomas Baumann, Klaus Peter Glaser, Margit Hafner, Gudrun Heuer, Hans Kohlberger, Jörg Peter Krüger, Sigrid Mayr, Sabine Agnes Mehringer, Klaus Philipp, Gerd Schröter, Irmtraud Steck, Gabriele Wahl und Hannelore Winter.

Von Sonntag, 8. November, bis Sonntag, 13. Dezember, ist die Ausstellung im Unteren Schlösschen, Römerstraße 73, zu sehen. Öffnungszeiten sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen