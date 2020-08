vor 18 Min.

Ausstellung in Schwabmünchen: Versteckte Lichter und grelle Farben

Plus In der „Galerie im Rathaus“ ist die neue Ausstellung „Nordische LichtBlicke“ zu sehen. Sie zeigt farbenfrohe Werke und Lichtinstallationen.

Von Uwe Bolten

Die Lichtskulptur auf dem Quergang der Hexentürme an der Gartenstraße mit den in den Straßenraum ragenden Gitterboxen deuteten von weitem an, dass die Galerie im Rathaus eine neue Attraktion für Kunstfreunde bereithält. Die Ausstellung „Nordische LichtBlicke“ des Hannoveraner Künstlers Franz Betz und seiner Kollegin Katrin Hamann, die mit einer der Corona-Beschränkungen entsprechenden Form in der Galerie im Rathaus eröffnet wurde, beinhaltet auf den ersten Blick voneinander unabhängige Kunstrichtungen. Während Franz Betz sich als Lichtbildhauer bezeichnet und dieses Medium in Skulpturen und Bilder verarbeitet, leben die Werke von Katrin Amann von Gesichtern in grellen Farben und durch deren hypnotisch wirkenden Augen.

„Man könnte die eingewobenen Farbbänder in den Lichtskulpturen, die diese auch bei Tag wirken lassen, als Brücke zu den grellen Farben in Katrins Werken ansehen“, sagte Betz im Gespräch. „Um die geraden Linien meiner Bilder leiten wiederum zu seinem Werken hin“, ergänzte Hamann ihren Künstler-Kollegen.

Skulptur am Rathausgarten in Schwabmünchen

Neben den 18 Werken der gebürtigen Dresdenerin im Rathaus installierte sie zusätzlich eine Skulptur im nahen Rathausgarten, in dem ebenso vier Werke des Lichtbildhauers in den Bäumen ihren Platz fanden. „Die Installation des Kunsttausendfüßlers von Katrin Hamann am Baum neben dem Weg zu den Hexentürmen wurde für Schwabmünchen geschaffen und wird hier verbleiben, bis sie vom Zahn der Zeit zermalmt wurde“, fügte Kulturmanagerin Dr. Doris Hafner bei ihrer Einführung zur Vernissage hin.

Beide Künstler blicken auf eine beeindruckende Vita mit zahlreichen Ausstellungen zurück. Im In- und Ausland, bis hin in den asiatischen Raum, waren die Werke in der Vergangenheit zu sehen. Von den Besuchern der Vernissage, einige sogar aus München angereist, war am Eröffnungstag viel Zustimmung und Lob zu hören. Bis in den Nachmittag standen die Künstler den Gästen Rede und Antwort.

Viel Raum für Kunst in Schwabmünchen

„Unsere Kleinstadt bietet viel Raum für Kunst“, konstatierte Bürgermeister Lorenz Müller zur Eröffnung und dankte Kulturmanagerin Dr. Doris Hafner für ihr hohes Engagement, das sich neben den Ausstellungen der Galerie im Rathaus auch bei der laufenden Veranstaltungsreihe Sommer 100 widerspiegele. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Kontrabassist Johannes Ochsenbauer, der mit seinen dynamischen Improvisationen die Wirkung der Werke in der Ausstellung effektvoll untermalte. Die Betrachtung der Bilder in der Galerie ist zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses möglich, die Werke im Park hinter den Hexentürmen sind jederzeit zugänglich.

Die Ausstellung im Rathaus von Schwabmünchen läuft bis Samstag, den 28. November 2020, unmd wird dann mit einer Finissage beendet. „Für die Lichtinstallationen im Freien empfiehlt sich ein Besuch bei Tag und dann bei Nacht, um die unterschiedliche Wirkung erleben zu können“, sagte Hafner abschließend.

