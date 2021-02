12:22 Uhr

Auto kracht in eine Hausmauer in Schwabmünchen

Bei einem Unfall in der Schwabmünchner Bahnhofstraße ist die Fahrerin verletzt worden.

Schon wieder ist in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen ein Auto in eine Hauswand gekracht: Die 27 Jahre alte Fahrerin war am Samstagabend gegen 20.30 Uhr stadteinwärts in der Bahnhofstraße unterwegs und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der Wagen prallte zunächst in einen Zaun und kam schließlich an einer Hausmauer zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Erst im Januar gab es auf schneeglatter Fahrbahn einen ähnlichen Unfall in derselben Straße. Auch hier krachte ein Auto in eine Hausmauer.

Lesen Sie auch:

Themen folgen