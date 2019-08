02.08.2019

Autofahrer in den Graben gedrängt und geflüchtet

In Schwabmünchen wurde ein Haus mit blauer Farbe bespritzt

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Ein 24-jähriger Autofahrer war am Mittwoch gegen 7.50 Uhr auf der Krumbacher Straße unterwegs und fuhr in westlicher Richtung. Kurz vor der Wertachbrücke überholte ein aus der Gegenrichtung kommender unbekannter Fahrer eines blauen Skoda einen Kleinlaster. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der 24-Jährige nach Angaben der Polizei sein Auto nach rechts, geriet in den Graben und kam auf dem Feld zum Stehen.

Das Fahrzeug riss dabei einen jungen Baum komplett aus dem Boden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3500 Euro. Der Fahrer des blauen Skoda konnte entkommen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Insbesondere der Fahrer des Kleinlasters, der an der Unfallstelle noch kurz mit dem Geschädigten sprach, möge sich an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefonnummer 08232/96060 wenden.

Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, wurde die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen mit blauer Farbe bespritzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise.

In Kleinaitingen wurde am Donnerstag, zwischen 1.50 und 2.10 Uhr ein in der Friedenstraße abgestellter grauer Ford Mondeo aufgebrochen. Der Täter versuchte zunächst, mit einem Stein die Scheibe an der Fahrerseite des Pkw einzuwerfen, was ihm aber nicht gelang. Anschließend hob er einen Gullydeckel an und warf damit die Scheibe ein. Dann durchsuchte er den Innenraum und entnahm aus einer Geldbörse fünf Euro. Hinweise unter Telefon 08232/96060. (nos)

