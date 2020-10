vor 33 Min.

Autofahrer rammt in Königsbrunn einen Laternenmast

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in Königsbrunn eine Laterne angefahren hat.

Ein Autofahrer hat auf dem Gelände eines Königsbrunner Autohändlers einen Laternenmast angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfallfahrer hat laut Polizeibericht einen erheblichen Schaden angerichtet: Am Samstag gegen 16.10 Uhr stieß das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Autohändlers in der Landsberger Straße auf Höhe der 40er-Hausnummern gegen den metallenen Schutz einer Laterne. Der Anprall war so kräftig, dass das Bauteil aus dem Boden gerissen wurde.

Der Unfallwagen wurde am Heck beschädigt

Der Fahrer fuhr nach dem Unfall davon. Den Schaden an der Laterne schätzt die Polizei auf 5500 Euro. Das Auto dürfte am linken Heck einen sichtbaren Schaden davongetragen haben. Die Polizei sucht einen silbernen Skoda vom Typ Roomster, an dem wohl ein Augsburger Kennzeichen montiert war. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)

