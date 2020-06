vor 36 Min.

Badespaß am Wertachufer in Großaitingen soll ein Ende haben

Das naturnahe Wertachufer bei der Brücke über die Reinhartshofer Straße. Vor dem Schwimmen in der Wertach soll nun gewarnt werden. F

Plus Mit Hinweisschildern will die Gemeinde Großaitingen vor dem Schwimmen in der Wertach warnen.

Von Hieronymus Schneider

In der Sitzung des Großaitinger Bau- und Umweltausschusses hat Karl Burkhard (Grüne) die Aufstellung von Warnschildern angeregt. Sie sollen am Wertachufer an der Brücke der Reinhartshofer Straße aufgestellt werden.

Der mit Kies aufgefüllte Platz werde gut frequentiert und auch als Einstieg zum Schwimmen genutzt. Einige Wagemutige würden sogar von der Brücke aus ins Wasser springen, ließ Burkhard die Mitglieder des Gemeinderates wissen. Dies berge wegen des unterschiedlichen Wasserstandes und der Strömung aufgrund von Regenfällen und des Stauwerkbetriebes etliche Gefahren.

Bürgermeister stellt klar: Wertachufer ist kein Platz zum Baden

Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner wies in der Sitzung ausdrücklich darauf hin, dass das naturnahe Ufer mit Bootsanlegestelle kein Badeplatz ist. Der Ort wurde geschaffen, um die Wertach erlebbarer zu machen. Grillen und Picknicken sei dort erlaubt, für das Schwimmen in der Wertach übernehme die Gemeinde aber keine Verantwortung. Es wird nun geprüft, ob Hinweisschilder aufgestellt werden.

Mit jeweils einer Gegenstimme erteilte der Ausschuss das gemeindliche Einvernehmen für den Anbau einer Garage für Oldtimerfahrzeuge an einem Wohnhaus im Finkenweg sowie für den Neubau eines Zweifamilienhauses mit Garage in der Wendelsteinstraße. Der Bauherr darf abweichend vom Bebauungsplan ein Walmdach und ein Flachdach über der Garage anstelle von Satteldächern errichten. Bürgermeister Goßner wies darauf hin, dass von dem schon alten Bebauungsplan bereits ähnliche Ausnahmen genehmigt wurden.

Auf Vorschlag von Marcus Riedelsheimer (CSU) wird künftig ein Vertreter des Bau- und Umweltausschusses an den Gesprächen zur Sanierung und dem Umbau des Vakuumkanals teilnehmen. Die Gemeinde ist bisher durch den Bauamtsleiter Helmut Zott daran beteiligt. Als Ausschussvertreter ernannten die Gemeinderatsmitglieder Karl Burkhard. Im Verhinderungsfall wird er von Marcus Riedelsheimer vertreten.

