14.06.2018

Balsam für die Seele

Festivalreihe geht in Bobingen weiter

Das Bobinger Musikinstitut Piano & Voice entführt am Sonntag mit leichter Muse, französischen Chansons, Tango und Musik von Fritz Kreisler in die Salons der letzten Jahrhunderte. „Balsam für die Seele“ heißt das Konzert, das am 17. Juni um 16 Uhr in der Kapelle der Wertachklinik Bobingen stattfindet.

Es musizieren Lehrkräfte und Schüler des Musikinstituts: Annemarie Weibezahn (Klavier), Kristina Dumont (Violine), Martin Winter (Sologesang Tenor) und Katharina Geißler (Sologesang Sopran). Das Konzert findet im Rahmen des bayernweiten Festivals „kunst&gesund“ statt, das vom Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte gemeinsam mit 21 bayerischen Städten Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Theateraufführungen zum Themenkreis Gesundheit und Kunst bietet.

Das Konzert von Piano & Voice zählt zu den Beiträgen, die das Bobinger Kulturamt für das Festival veranstaltet. Der Eintritt ist frei.

