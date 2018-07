31.07.2018

Begleiter sein für sterbende Menschen

In Bobingen gibt es wieder eine Ausbildung zum Hospizbegleiter

In der Grenzsituation von Krankheit und Sterben, von Tod und Übergang in eine andere Dimension gehören die Achtung und die Liebe zu den Menschen zum Selbstverständnis einer guten Hospizbegleitung. Im Herbst gibt es in Bobingen wieder einen Kurs für angehende Sterbebegleiter.

Viele Menschen können sich überhaupt nicht vorstellen, als Hospizbegleiter tätig zu sein, weil sie denken, man muss dazu ein besonderer Mensch sein. Dem ist aber nicht so! Einen großen Teil kann und muss man erst erlernen. Hospizbegleiter sind keine Supermänner oder -frauen, keine Helden. Es sind warmherzige Menschen, die um ihre Stärken und Schwächen wissen, im Hier und Heute verwurzelt sind, die auch für sich selber gut sorgen können, die gerne mit anderen zusammenarbeiten, die sich als Lernende begreifen, die mitleiden können und von Herzen lachen.

Im Oktober startet die Hospizgruppe erneut einen Kurs für Hospizbegleiter. Interessierte können sich im Hospizbüro (oder per E-Mail) weiter informieren. Der Kurs läuft vom 26. Oktober bis 29. April 2019 und umfasst 110 Unterrichtseinheiten. Darin eingeschlossen ist ein Praktikum zur Einführung in die Hospizarbeit. Die Referenten – darunter Ärzte, Pflegefachkräfte, Seelsorger – führen in alle Grundsätze der Sterbebegleitung ein. Dazu gehören Themen wie Kommunikation mit Sterbenden, Umgang mit dementen Patienten, rechtliche Aspekte, Palliativ Care (Schmerzberatung), Trauerarbeit, aber auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Betroffenheit des Hospizbegleiters.

Die Hospizgruppe trägt sich aus Beiträgen ihrer Mitglieder und aus Spenden. Die Kostenbeteiligung für die Ausbildung mit erfahrenen Referenten beträgt 100 Euro. (SZ)

