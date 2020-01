16.01.2020

Betrüger gibt sich als LEW-Mitarbeiter aus

Ein Unbekannter gibt sich als LEW-Mitarbeiter aus und schleicht sich so in einen Keller in Schwabegg. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Angeblich wollte der Mann im Auftrag der LEW im Keller nach einem Wasserschaden schauen: Das gaukelte ein Unbekannter am Mittwoch gegen 14.45 Uhr im Schwabmünchner Stadtteil Schwabegg einer 81-Jährigen vor.

Der Mann ging tatsächlich in den Keller des Anwesens in der Hauptstraße. Als er bemerkte, dass sich neben der 81-Jährigen noch ein weitere Bewohner im Haus befanden, rannte er davon. Der Mann trug eine graue Hose. Eine nähere Beschreibung des falschen LEW-Mitarbeiters ließ sich nicht in Erfahrung bringen.

Zeugen sollen sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.

Themen folgen