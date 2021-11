Bobingen

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bobingen – aber noch kein Jubiläum

Plus Anders als sonst war die 150. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Bobingen, bei der sich im Verein ein Generationswechsel vollzieht.

Von Anja Fischer

Was in diesem Jahr groß als Jubiläum hätte gefeiert werden sollen, musste nun auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Auch der Termin war ungewohnt, wie der Vorsitzende Günter Nowak erklärte: „Letztmalig hat die Jahreshauptversammlung 1938 nicht am 6. Januar stattgefunden!“ Trotzdem sahen die versammelten Feuerwehrkameraden der Zukunft positiv entgegen und stellten mit Neuwahlen des Vereinsvorstands entsprechend die Weichen.

