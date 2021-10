Bobingen bekommt keine Brems-Blümenkübel auf verkehrsberuhigter Straße

Plus Für eine verkehrsberuhigte Straße haben Anwohner das Aufstellen von Pflanzkübeln zur Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten beantragt. Warum das im Bauausschuss abgelehnt wurde.

Wenn für eine Straße Verkehrsregeln durch Beschilderung festgelegt seien, dann müsse man sich daran halten. Das gelte auch, wenn eine Straße, die als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen ist, durch ihre Breite dazu verführen könne, schneller als erlaubt unterwegs zu sein. Dies treffe, so die Mitglieder des Bobinger Bauausschusses, ebenso für die Dietrich-Bonhoeffer-Straße zu.