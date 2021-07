Bobingen

12:00 Uhr

Bobinger Kulturpreis geht an "Jedermann"-Darsteller Peter Sedlacek

Am Ende wartet der Tod (Jürgen Reichardt) auf Jedermann (Peter Sedlacek). Für seine Rolle im Jedermann erhielt Sedlacek nun den Kulturpreis der Stadt Bobingen.

Plus Er ist spätestens seit der Jedermann-Aufführung einem breiten Publikum bekannt: Peter Sedlacek wurde mit dem Kulturpreis der Stadt Bobingen geehrt.

Von Elmar Knöchel

Er ist der neue Kulturpreisträger der Stadt Bobingen: Peter Sedlacek. Mitglied der Theaterschmiede, Organist in den Kirchen der Bobinger Siedlung und in Straßberg. Und - damit dürfte er wohl den meisten Bobingern ein Begriff geworden sein - Hauptdarsteller der Jedermann-Aufführung im Bobinger Jubiläumssommer. "Ein Theatermann aus Leidenschaft", heißt es in der Begründung der Stadt.

