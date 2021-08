Fahrradfahrerin übersehen

Ins Krankenhaus gebracht werden musste eine Fahrradfahrerin nach einem Unfall in Bobingen.

Die 76-Jährige fuhr am Dienstag gegen 11 Uhr mit ihrem Fahrrad den Mayerweg in nördliche Richtung. Als sie gerade an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifuhr, öffnete dessen 54-jähriger Fahrer die Türe, um auszusteigen.

Dabei berührte die Tür die Radfahrerin, sodass sie stürzte und sich am Kopf verletzte. Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht. Insgesamt entstand nur ein geringer Sachschaden, der auf rund 50 Euro geschätzt wurde. (SZ)