Bobingen

vor 32 Min.

Immer wieder gibt es Probleme im Bobinger Impfzentrum

Plus Nach drei Monaten Betrieb läuft das Impfzentrum in Bobingen immer noch nicht rund. Zuletzt kam es wieder zu massiven Wartezeiten.

Von Elmar Knöchel

Bürgermeister Klaus Förster traute seinen Augen nicht, als er letzte Woche bereits am frühen Morgen lange Warteschlangen vor dem Impfzentrum erblickte. Direkt vor seiner Rathaustür wurde die Reihe der Wartenden lang und länger. Schließlich fragte der Rathauschef persönlich nach, was denn der Grund dafür sei. Momentan werden in Bobingen ausschließlich Zweitimpfungen durchgeführt. Was eigentlich problemloser als die Erstimpfungen funktionieren sollte. Doch das Gegenteil sei der Fall.

