Jugendliche leisten 800 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Plus 800 Stunden ehrenamtlicher Arbeit haben Jugendliche aus Bobingen im Rahmen des Projekts "JiBes" abgeleistet. Was dahinter steckt.

Von Anja Fischer

Einsatz im Ehrenamt ist nicht auf eine bestimmte Altersgruppe festgelegt. In Bobingen können sich Real-und Mittelschüler durch das Projekt "JiBes - Jugend in Bobingen engagiert sich", initiiert von der Freiwilligenagentur Bobingen, ehrenamtlich engagieren und werden dafür am Ende mit einer Urkunde belohnt, die sie beispielsweise Bewerbungsschreiben beilegen können. Was steckt dahinter?

