31.10.2020

Bobingen-Siedlung bekommt eine neue Arztpraxis

Plus In der Bobinger Siedlung wird sich wieder ein Allgemeinarzt niederlassen. Am Brunnenplatz ist eine neue Gemeinschaftspraxis geplant. Und auch sonst tut sich etwas.

Von Elmar Knöchel

"In der Siedlung wird es wieder eine Artpraxis geben", berichtet Bobingens Bürgermeister Klaus Förster. Nach langer Suche und vielen Gesprächen sei es gelungen, wieder einen Allgemeinarzt in den Ortsteil zu locken. Eine Gemeinschaftspraxis solle es werden, die sich in den neuen Räumen am Brunnenplatz ansiedeln wird.

Die schriftliche Zusage, versicherte das Stadtoberhaupt, liege bereits vor. Damit könne sich mit der Fertigstellung des Projektes Brunnenplatz - voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 - die Bobinger Siedlung wieder als lebenswerter und zukunftsfähiger Teil einer aufstrebenden Stadt präsentieren.

Keine Apotheke mehr im Ortsteil Bobingen-Siedlung

In den vergangenen Jahren hatten sich in der Siedlung eher die schlechten Nachrichten gehäuft. Von Überalterung des großen Ortsteiles im Westen Bobingens war die Rede. Wohnraum, um durch Zuzug das Durchschnittsalter der Einwohner zu senken: Fehlanzeige. Die Arztpraxis: geschlossen. Als direkte Konsequenz verloren die Siedler dann die Apotheke. Am Ende gab die langjährige Pächterin der Schlossbergschänke auf.

Das Projekt "Am Brunnenplatz" wurde lange diskutiert, die Fronten schienen verhärtet. An eine Umsetzung glaubten viele Bobinger nicht mehr. Dazu kam noch ein Streit um das Vorhaben eines privaten Investors, Wohngebäude an der südwestlichen Winterstraße aufzustocken. Alles in allem standen die Zeichen eher schlecht.

Pizzeria in der Schlossbergschänke

Doch nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Vor ein paar Wochen eröffnete in den Räumen der früheren Apotheke eine Friseurmeisterin, die Baderin, ihr Geschäft. Kurze Zeit später zog eine Pizzeria in die Schlossbergschänke ein.

Die Verjüngung der Bevölkerungsstruktur nimmt, dank des Neubaugebietes an der Herbststraße, Formen an. Passend dazu wurde in der jüngsten Stadtratssitzung endlich auch der Startschuss für die Bebauung des Brunnenplatzes gegeben. Wie bereits mehrfach berichtet, soll dort barrierefreier und bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.

Zwei Gebäude sollen errichtet werden. Es wird Platz geschaffen für Wohnungen, Gewerberäume und Räume zur allgemeinen Nutzung. Durch geschickte Planung sollen der bestehende Brunnen erhalten und die Schule nicht eingeschränkt werden. In einem Folgeprojekt könnte dann das Ortsteilzentrum durch eine Umgestaltung des Platzes zwischen Kirche und Schule städtebaulich aufgewertet werden.

