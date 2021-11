Wie der Gewerbeverein trotz Corona für Weihnachtsstimmung sorgen will

Plus Trotz der seit Mittwoch geltenden, verschärften Corona-Bestimmungen will der Bobinger Gewerbeverein mit verschiedenen Aktionen weihnachtliche Stimmung verbreiten.

Erneut droht ein Weihnachten unter schwierigen Vorzeichen. Die Pandemie-Lage in der Vorweihnachtszeit ist, entgegen den Hoffnungen vieler, in diesem Jahr noch dramatischer als im vergangenen. Wieder beherrscht das Covid-19-Virus die Schlagzeilen. Wieder steht das Land vor einem Weihnachtsfest ohne Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern. Für das Fest selbst drohen wieder Kontaktsperren.