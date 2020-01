28.01.2020

Bühnenshow mit den Schlossfunken

Großer Ball der Mickhauser Vereine im Schlosshofsaal

Der Ball der Ortsvereine ist in Mickhausen der Höhepunkt der kommenden Fastnachtssaison 2020. An die Faschingstradition möchten die Ortsvereine der Staudengemeinde auch im nächsten Jahr wieder anknüpfen. Gemeinsam laden die Altschützen, die Feuerwehr, der Musikverein sowie der Obst- und Gartenbauverein zu einer rauschenden närrischen Ballnacht ein. Sie geht am Freitag, 31. Januar, ab 20 Uhr im Schlosshofsaal über die Bühne.

Das Veranstaltungszentrum im Herzen der Staudengemeinde bietet für das Ballvergnügen ideale Voraussetzungen. Zum Tanz spielt erneut das Duo Peter & Steff aus Augsburg.

Im Laufe des Abends wartet auf die Ballbesucher zudem wieder eine Bühnenshow der Kirchheimer Schlossfunken, die – ebenso wie das Musikduo – schon zum zweiten Mal beim Ball der Vereine in der Staudengemeinde zu Gast sind. Unter dem Motto „Traumwelt“ kommt der gesamte Hofstaat der Faschingsgesellschaft aus dem Unterallgäu mit Prinzengarde, Elferrat und ihren Tollitäten, Prinzessin Eva I. „von Garde, Musik und Finanzen“ und Prinz Alexander I. „von Fußball, Party und Studieren“, zum Ball der Vereine nach Mickhausen und wird dem Publikum dabei gewaltig einheizen. Hofmarschall Dominik Gaßner wird durch das Bühnenprogramm führen und das Ballpublikum mit in die Welt der Träume nehmen. Und wer nach einer Runde auf dem Tanzparkett etwas Erholung braucht – dann lädt die Bar ein. (wkl)

Der Eintritt kostet acht Euro. Kartenvorverkauf im Schützenheim Mickhausen (Schlosshof 1) jeweils am Dienstag und Freitag ab 18 Uhr, sowie bei der Gemeinde Mickhausen während der Amtsstunden.

