Carsharing ist ein Versuch wert

Carsharing-Modelle funktionieren in vielen Gegenden. Warum dies auch im Augsburger Land funktionieren könnte.

Stolze 1,6 Einwohner kommen im Landkreis Augsburg rein rechnerisch auf ein Auto. Braucht es da noch ein öffentlich subventioniertes Angebot oben drauf, mit dessen Hilfe sich viele Menschen ein Leihauto teilen? In dieser Frage kann man geteilter Meinung sein. Fakt ist aber, dass Carsharing-Modelle in vielen Gegenden durchaus funktionieren. Und Fakt ist auch, dass für für etliche Menschen der Umzug aufs vermeintlich preisgünstigere Land in dem Moment uninteressant wird, in dem die Familie ein zweites Auto braucht.

Carsharing-Modelle versprechen Gelegenheits-Autofahrern zu einem attraktiven Preis mehr Komfort und können eine gute Ergänzung zum Angebot im öffentlichen Nahverkehr sein. Deshalb sind sie auch im Augsburger Land einen Versuch wert. Wo es nicht klappt, ist nicht viel hin, weil man wenig an Infrastruktur braucht. Wenn es keine Elektroautos sein sollen, genügen für den Anfang im Grunde ein Schild und ein Parkplatz.

Auch bei Buslinien und Rufbusangeboten sind der Landkreis und seine Gemeinden experimentierfreudig. Eine Million Euro im Jahr setzten sie für neue Angebote ein. Darunter war übrigens schon mancher Flop mit deutlich weniger als 1,6 Passagieren pro Fahrt.

