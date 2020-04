vor 50 Min.

Corona: Lecharia stellt sich der Klopapier-Challenge

Um sich in Zeiten von Corona fit zu halten, jonglieren Sportler mit Klopapierrolle: In sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Videos. Auch die Lecharia macht mit.

Sie jonglieren, kegeln oder werfen mit Klopapierrollen vor der Kamera: Um sich in Zeiten von Corona fit zu halten und den Spaß nicht ganz zu verlieren, spielen Sportler derzeit mit Klopapierrollen und fordern andere per Video auf, es ihnen gleich zu tun. In sozialen Netzwerken kursiert der Wettbewerb als Klopapier-Challenge.

Nun hat sich auch die Klosterlechfelder Faschingsgesellschaft der Herausforderung gestellt und ein Video gedreht. Normalerweise würden sich die Mitglieder bereits auf die kommende Saison vorbereiten, doch im Moment sieht alles anders aus – kein Training, keine Treffen, keine Partys. „Ich bin im Endstadium der Langeweile angekommen“, schrieb Annika Raffler ihrer Mutter. Seit Jahren tanzt die 23-Jährige bei der Faschingsgesellschaft und engagiert sich als Trainerin. Doch wegen der Corona-Pandemie sitzt sie seit März zu Hause fest.

78 Stunden haben Nominierte Zeit, ein Video zu drehen

Da kommt es gerade recht, dass die Klopapier-Challenge nun auch bei der Klosterlechfelder Faschingsgesellschaft angekommen ist. Sportprofis wie Jerome Boateng oder Kimi Räikkönen haben es vorgemacht. Auch Felix Neureuther hat mitgemacht und in Skischuhen vor der Kamera mit einer Klopapierrolle jongliert. Inzwischen hat der Spaß-Wettbewerb den Sprung in die Faschingsvereine geschafft.

„Die Ballustika hat uns nominiert“, freute sich Annika Raffler. Damit war für sie klar: „Wir müssen ein Video drehen.“ Ihre Mutter übernahm prompt die Regie, gemeinsam machten sich die Mitglieder daran, überlegten sich kurze Texte und ein kleines Drehbuch. 78 Stunden Zeit blieb der Lecharia nach der Nominierung, um einer Klopapierrolle die Hauptrolle in einem Video zu geben.

Auch der Bürgermeister liefert Toilettenpapier

Und alle machten eifrig mit – Prinzenpaar, Gardetänzerinnen, Elferrat, Hofmarschall, Vorstandschaft. Selbst Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider war mit Elan bei der Sache, und ließ sich für eine kurze Sequenz filmen. Dabei wurden die Social-Distancing-Regeln selbstverständlich eingehalten, jeder erstellte alleine oder mit der Familie im Wohnzimmer, Garten, Büro oder auf der Straße eine kurze Filmsequenz. Am Ende wurde alles zusammengeschnitten.

Immer kommt eine Rolle Klopapier geflogen und wird mit lustigen Einlagen wieder aus dem Film gekickt. Da wird mit Klopapierrollen gegen Bierflaschen gekegelt, getanzt, mit Hanteln trainiert, geturnt oder die Rolle in einer schlangenartigen Drehung von einem Bein zum anderen balanciert.

Wer es nach einer Nominierung nicht schafft, innerhalb von 78 Stunden das Video auf das soziale Netzwerk Instagram hochzuladen, muss den herausfordernden Verein zu einer Brotzeit einladen. Aber mit Ehrgeiz und einem engagierten Team hat die Lecharia den Spaß-Wettbewerb gewonnen.

Dreieinhalb Minuten wird im Video eine Klopapierrolle durch Klosterlechfeld geworfen und landet am Ende bei Hofmarschall Matthias Krause, der schon verzweifelt darauf wartet. (sura)

