00:31 Uhr

Das Baugebiet wird etwas kleiner

Südlicher Teil an der Aumühlstraße wird nun nicht entwickelt

Ein wenig kleiner als ursprünglich gedacht, fällt das geplante Baugebiet am östlichen Ortsrand von Königsbrunn aus. Der Stadtrat hat in seiner aktuellen Sitzung beschlossen, den Umgriff im Bereich der Aumühlstraße etwas zu verkleinern.

Ursprünglich sollten in dem kompletten Bereich zwischen der bestehenden Bebauung bis hinunter zur Lechstraße neue Bauplätze geschaffen werden. Da einige Grundbesitzer aber kein Interesse an einer entsprechenden Entwicklung des Bereichs haben, wird der südliche Teil nicht weiter überplant. Das Baugebiet endet nun etwa auf Höhe des nördlichen Endes des Kastanienwegs. Das Ende der Straße wird mit einem begrünten Wendehammer gestaltet, kündigte Bürgermeister Franz Feigl an: „Das wird dann auch nicht die längste Sackgasse in unserer Stadt sein.“

Man habe sich mit dem Beschluss den Wünschen und Anforderungen der Grundstücksbesitzer angepasst, betonte Feigl. Der Beschluss sei wiederum notwendig, weil davon einige weitere Faktoren im laufenden Verfahren abhängen: Ein kleinerer Umgriff des Baugebiets bedeutet für die Stadt, dass die zu erstellenden Gutachten sich auf einen kleineren Bereich beziehen. Außerdem beeinflusst die Größe des Bereichs, wie viele Ausgleichsflächen die Kommune vorhalten muss. Der Beschluss zur Verkleinerung wurde einstimmig gefasst. (adi)

