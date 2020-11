vor 32 Min.

Der Königsbrunner Gartenbauverein hat sein neues Heim bezogen

Ulrich Grassinger, Werner Rittel und Projektleiter Roland Neider (von links) freuen sich, dass der Umzug ins neue Obst- und Gartenbauzentrum so gut geklappt hat.

Gerade noch rechtzeitig vor dem erneuten Lockdown konnten die Gartler ihr neues Domizil einrichten.

Gerade noch rechtzeitig vor den erneuten Corona-Einschränkungen konnte der Vorsitzende des Königsbrunner Vereins für Gartenbau und Landespflege, Ulrich Grassinger, am 30. und 31. Oktober den Umzug organisieren. Viele Hände halfen und verpackten und verluden das gesamte Inventar des Vereins. Mit Hängern wurden die Geräte, Stühle, Tische und das Geschirr aus den Vereinsräumen im Feuerwehrhaus in die neue Unterkunft in die Egerländer Straße 2 gebracht.

Dort hatten der Projektleiter Roland Neider und Werner Rittel alles vorbereitet, damit alles an seinen Platz geräumt werden konnte. Regale wurden gebaut und Platz für die Gartengeräte geschaffen, die mittlerweile alle eingeräumt sind. Die neue Mostanlage wurde bereits im September in Betrieb genommen.

Mit den Kleinarbeiten müssen die Königsbrunner Gartler noch warten

Jetzt beginnen in der neuen Herberge die vielen Kleinarbeiten zum Fertigstellen. Bodenleisten müssen angebracht, Geschirr gespült und in die neue Küche eingeräumt, Heizkörper angeschlossen und alles geputzt werden. Eigentlich wollte die Projektleitung im November die Terrasse und den Weg am Haus pflastern, aber wegen dem Lockdown muss es jetzt verschoben werden. Für diese Arbeiten sind vier bis sechs Helfer notwendig.

Ulrich Grassinger und Roland Neider freuen sich aber trotzdem, da bis jetzt alles im angedachten Zeitplan verlief. Die Mosterei konnte aufgrund des Gasanschlusses erst eine Woche später als vorgesehen starten, dafür aber ist der Umzug um zwei Monate früher als geplant vonstatten gegangen. Ziel war, am Ende des Jahres im neuen Vereinsheim zu sein.

Bis Sommer 2021 soll das Königsbrunner Gartenbauzentrum auch außen fertig sein

Die vielen noch ausstehenden Arbeiten, wie gerade die Außenanlagen, können jetzt in Ruhe geplant und abgearbeitet werden. Die Vereinsführung hofft, dass bis im Sommer 2021 der größte Teil der Garten- und Wegearbeiten abgeschlossen ist. Die alte Unterkunft in der St.-Johannes-Straße wurde komplett ausgeräumt und besenrein hinterlassen. Die Räumlichkeiten werden wieder von der Stadt Königsbrunn genutzt.

Der Apfelsaftverkauf findet jetzt jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr im Obst- und Gartenzentrum in der Egerländer Straße 2 statt. (AZ)

