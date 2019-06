00:31 Uhr

Der alte Hartplatz soll zum Gartlerheim werden

Der Gartenbauverein Königsbrunn möchte an der Egerländer Straße sein neues Vereinsgelände bauen. Neben einem Haus für Geräteverleih und Mostanlage sollen auch Schulgärten entstehen. Was darin geplant ist

Von Adrian Bauer

Der Königsbrunner Gartenbauverein wünscht sich ein neues Vereinsheim. Seit vielen Jahren sind die Gartler quasi als Untermieter in einem Anbau des Feuerwehrhauses an der St.-Johannes-Straße untergebracht. Jetzt gibt es Planungen für einen Neubau an der Egerländer Straße. Die Stadträte zeigten sich in ihrer Sitzung am Dienstagabend durchaus angetan von der Idee und stellen den Baugrund zur Verfügung.

Nötig wird der Neubau, weil das alte Heim der Gartler nicht mehr modernen Ansprüchen genügt. Die Mostanlage ist veraltet und braucht immer mehr Pflege. Zudem gibt es nur wenige Ersatzteile für dieses Modell. Da der Standplatz der Anlage auch als Lagerraum für die Verleihgeräte genutzt wird, wird es auch schwieriger, die Hygienevorschriften einzuhalten. Hinzukommt, dass der Platz kaum noch ausreicht. Daher beschloss der Vorstand, das Großprojekt Neubau anzugehen. Darin enthalten sind die neue Mostanlage, ein Schulungsraum, Werkzeugausgabe, Werkstatt und ein Schulgarten. Die finanzielle Investition ist erheblich für den Verein: 393000 Euro sind an Baukosten veranschlagt.

Gebaut werden soll das Vereinsheim auf dem ehemaligen Basketballplatz zwischen der Tennisanlage des TSV Königsbrunn und dem Parkplatz an der Egerländer Straße. Das Gelände gehört der Stadt und wird dem Verein zur Verfügung gestellt. Der Belag des Sportfeldes sei seit Langem in sehr schlechtem Zustand und wäre nur nach einer Sanierung wieder benutzbar, sagte Bürgermeister Franz Feigl. Da es in der Stadt genug weitere Möglichkeiten zum Basketballspielen gebe, habe man sich entschlossen, die Korbanlagen abzubauen. Man habe verschiedene mögliche Standorte geprüft und sei übereingekommen, dass die Fläche an der Egerländer Straße die beste Wahl sei, sagte Feigl.

Dem schlossen sich auch die Stadtratsfraktionen an. Helmut Schuler (Freie Wähler) lobte die zentrumsnahe Lage mit ausreichend Platz: „Durch den Parkplatz gibt es auch bei großem Andrang zur Mostzeit Warteflächen, sodass es keine Probleme für die Straße geben sollte.“

Alwin Jung (Grüne) lobte den Standort ebenfalls als gute Lösung, nachdem man im Vorfeld ja einige Optionen geprüft habe. Florian Kubsch (SPD) sagte: „Ich möchte einen Tagesordnungspunkt, bei dem wir uns alle einig sind, nicht durch eine weitere Schaufensterrede verlängern.“ Die Räte beschlossen einstimmig, dem Gartenbauverein das Grundstück zur Verfügung zu stellen. Über die genauen Modalitäten könne man sich zu einem späteren Zeitpunkt verständigen, sagte Bürgermeister Feigl.

Zunächst einmal brauchten die Gartler die Zusicherung für das Gelände und den Zuschuss der Stadt, um den Antrag für Fördergeld aus dem EU-Programm Leader stellen zu können. Die Königsbrunner erhoffen sich davon eine Finanzspitze in sechsstelliger Höhe, ohne die das Projekt nicht realisiert werden könnte. Im Finanzierungskonzept sind etwa 30000 Euro an Eigenleistung der Vereinsmitglieder vorgesehen. Neben einem Eigenanteil sind auch Spenden aufgeführt.

Beim Zuschuss einigte sich der Stadtrat auf eine Maximalhöhe von 110000 Euro. Bislang habe man bei Renovierungen und Umbauten immer einen Zuschuss von zehn Prozent gezahlt, sagte Bürgermeister Feigl. Bei Neubauten habe man sich großzügiger gezeigt und ein Drittel der Gesamtkosten übernommen. Alle anderen Fraktionen schlossen sich dem an. Man müsse sehen, dass der Bau nicht nur dem Verein selbst diene, sondern durch Schulungen auch das Bewusstsein für die Belange der Natur und den Umgang mit Lebensmitteln in der Bevölkerung gestärkt würden, sagte Florian Kubsch.

Bildungsreferentin Ingrid Gärtner (CSU) lobte das Konzept mit Schulgärten und Schulungsraum: „Das bringt Gartenbauverein und Schulen zusammen und gibt dem Verein auch die Möglichkeit zur Nachwuchsgewinnung.“

Die Schulgärten bestehen aus zwei kleinen Flächen, wie sie oft bei Reihenhäusern oder Doppelhaushälften vorkommen. Darin möchte man bei Kursen zeigen, welche Pflanzen von Wuchs und Größe her passend für kleine Gärten sind und wie man neben dem Rasen noch Platz für kleine Blühstreifen schafft. Kinder und Jugendliche sollen lernen, welche Pflanzen, Früchte und Kräuter essbar sind. Der Verein möchte dazu seine Kooperationen mit Schulen und Kindergärten erweitern und sich beim Ferienprogramm engagieren.

Gleichzeitig möchte man weiterhin Angebote für Erwachsene machen, die auch für Nichtmitglieder offen sind. Im Konzept des Gartenbauvereins ist zum Beispiel von Schädlingsbekämpfung ohne Chemie die Rede. Die Lehrgärten sollen auch am Wochenende besichtigt werden können. Die Außenanlagen gehen über in eine Streuobstwiese, wo die Bürger kostenlos Bio-Obst sammeln können.

Die Stadträte verabschiedeten auch den Zuschussantrag einstimmig und sicherten zu, dass der Verein ein zinsloses Überbrückungsdarlehen bekommen könnte, falls während des Bauprozesses einmal keine Mittel flüssig wären.

