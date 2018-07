vor 39 Min.

Die Bücherei wird zum Spielplatz

Die Königsbrunner Bibliothek feiert eine Geburtstagsparty mit vielen Kindern und besonderen Ehrengästen.

Von Sabine Hämmer

Fröhliches Kinderlachen empfing die Gäste der Stadtbücherei am Dienstag bereits vor der Stadtbücherei, wo auch zahlreiche bunte Luftballone dekorativ im lauen Lüftchen schaukelten. Das alles hatte einen guten Grund: Zur Feier ihres 50-jährigen Bestehens feierte die Stadtbücherei mit ihren jüngsten Lesern, deren Eltern und Großeltern ein großes Kinderfest.

Der Parkplatz vor der Bücherei war hierfür extra gesperrt worden, Biertische luden zum Spielen und Verweilen ein, an Buden gab es Kuchen und kühle Getränke. Für vier unterhaltsame Stunden hatte Bücherei-Leiterin Kathrin Jörg gemeinsam mit ihrem Team, dem Kulturbüro, der Stadt und einigen Vereinen ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Aktionen rund ums Basteln, Malen, Schminken, Rätseln, Geschichten, Theater und vieles mehr boten für jeden Kindergeschmack das Passende. Zum Austoben auf dem gesperrten Parkplatz neben der Stadtbücherei hatte das Team vom Spielmobil des Kreisjugendrings Augsburg Land eine große Hüpfburg aufgepumpt, Pedalos und Geschicklichkeitsspiele wurden gerne getestet. „Als Ehrengäste begrüßen wir den Drachen Kokosnuss und Rabe Socke“, kündigte Kathrin Jörg an, untermalt mit passender Musik. Von den überlebensgroßen Plüschfiguren, beides Akteure aus den Kinderbüchern, gab es dann auch gleich Autogrammkarten, natürlich mit Bild. „Netterweise übernahmen diesen schweißtreibenden Job zwei Praktikanten aus dem Kulturbüro“, verriet Kathrin Jörg.

Einsatzfahrzeuge waren ein großer Anziehungspunkt

„Nicht nur die Kinder, auch Bürgermeister Franz Feigl, der der Stadtbücherei herzlich zum runden Bestehen gratulierte und weiterhin gutes Fortbestehen wünschte, sah sich gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Markus Graf dessen Dienstfahrzeug einmal genauer an“, sagte Kathrin Jörg. Auch im Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuz, Kreisverband Augsburg Land, der eigentlich lediglich für potenzielle Notfälle geordert war, durften die Buben und Mädchen alles erkunden und sogar auf der Bahre einmal Probe liegen.

Wem das Gewusel im Freibereich aufgrund der großen Besucherzahl dann doch zu hektisch war, für den war das Innere der Bücherei ideal. Dort in einer „Oase der Ruhe“ konnte aus den Seiten ausrangierter Bücher gebastelt und gefaltet werden. Auch ein Schachtisch lud zum konzentrierten Spielen ein. In einer weiteren Ecke konnten die Kinder Grußkarten gestalten. „Natürlich läuft auch beim Kinderfest die reguläre Ausleihe oder Neuanmeldung weiter“, sagte Kathrin Jörg. Das ist auch wichtig, denn viele Eltern machten vom Jubiläums-Angebot Gebrauch, das die Jahresmitgliedschaft in der Bücherei, bei Anmeldung im Zeitraum vom 16. bis 20. Juli zum halben Preis anbietet.

Zeichnen und eine Tanzvorführung rundet das Programm ab

Nachdem Mitglieder des Königsbrunner Künstlerkreis (KKK) bereits am frühen Nachmittag mit den Kindern Fächer bemalt hatten, gesellte sich später auch die Jugendgruppe des KKK dazu. Im passenden Outfit zeichneten sie Manga-Figuren und leiteten Interessenten gern darin an. Eine flotte Tanzshow gab es gegen Ende des Festes von Schülern des Studios, „InTakt well you & dance“ zu sehen.

