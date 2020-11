07:00 Uhr

Die Schwabmünchner Firma Dittrich hat einen neuen Geschäftsführer

Manfred März ist der neue, Dritte Geschäftsführer bei Dittrich und Co in Schwabmünchen. Der 43-Jährige absolvierte schon seine Schnupperlehre bei dem familiengeführten Unternehmen.

Plus Seit Jahren leiten Armin Dittrich und Andreas Muschak das Schwabmünchner Unternehmen Dittrich und Co. Nun steht ein dritter Mann an der Spitze.

Von Reinhold Radloff

Seit Jahrzehnten leiten Armin Dittrich und Andreas Muschak das Schwabmünchner Unternehmen Dittrich und Co (DICO). Doch jetzt steht mit Manfred März ein dritter Mann an der Spitze des Spezialanbieters für Werkzeugbau und Spritzgussteile.

Das ist der neue Mann an der Spitze der Firma Dittrich

Die Entscheidung fiel im Zuge der Beteiligung der VR Equitypartner, die einen Minderheitsanteil an der Schwabmünchner Firma übernimmt. Das Beteiligungsunternehmen unterstützt mittelständische Unternehmen bei Wachstumsfinanzierungen oder Unternehmensnachfolgen.

März hatte lange auf die Ernennung hingearbeitet. Nach der Realschule vor 26 Jahren fing er bei Dittrich und Co an, weil ihm die Firma nach mehreren Schnupperlehren am meisten zugesagt hatte. Seine Lehre als Werkzeugmechaniker schloss der gebürtige Untermeitinger als Berufsschulbester ab. Er erhielt eine staatliche Förderung und bildete sich zum Maschinenbautechniker und technischen Betriebswirt weiter.

Dittrich und Co wurde 1958 gegründet und wird seitdem familiengeführt

2002 war kehrte er als Konstrukteur in die Firma zurück und stieg vier Jahre später ins Produktionsmanagement ein. Ein Bereich, der März besonders interessierte, denn dort konnte er ein Produkt von der Konstruktion über die Fertigstellung bis zum Verkauf betreuen „Das war mein Zwischenziel“, erklärt der 43-Jährige. Langfristig wollte er es in die Geschäftsführung des Schwabmünchner Unternehmens schaffen.

Seit 1995 leiteten Armin Dittrich und Andreas Muschak gemeinsam die Firma, die inzwischen knapp 100 Mitarbeiter beschäftigt. Weil sich kein Nachfolger in den Familien der beiden Eigentümer abzeichnete, wurde März mehr und mehr in die langwierigen Umstrukturierungsverhandlungen eingebunden. „Meine Lebensplanung schien aufzugehen, denn mit 40 wollte ich wissen, wie es für mich weitergeht", sagt der 43-Jährige.

Dittrich in Schwabmünchen: März hat jetzt mehr Entscheidungsfreiheit

Nach anstrengenden Monaten und schlaflosen Nächten war es so weit: Mit dem Einstieg von VR Equitypartners wurde März zum gleichberechtigten Geschäftsführer mit finanzieller Beteiligung neben Armin Dittrich und Andreas Muschak ernannt. „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Es macht riesig Spaß, in dieser Firma zu arbeiten", sagt März. Auch von- seiten der Mitarbeiter und Kunden sei seine Ernennung positiv aufgenommen worden.

Was sich für März nun geändert hat? „Eigentlich nicht viel. Meine Aufgabengebiete Vertrieb, Projektbetreuung, Spritzgussfertigung, Qualitätswesen und Montage sind geblieben", sagt der 43-Jährige. "Aber ich habe jetzt mehr Entscheidungsfreiheit und damit auch mehr Verantwortung."

Trotz der Mehrbelastung darf die Familie nicht zu kurz kommen: „Meine Freizeit ist für meine Frau und meinen Sohn reserviert", sagt März. Zur gemeinsamen Erholung fahren sie Rad oder gehen in die Berge.

Mehr über die Schwabmünchner Firma Dittrich und Co. lesen Sie hier:

Themen folgen