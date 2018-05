vor 51 Min.

Die Stadt Schwabmünchen wächst

In der Burgstraße in Schwabmünchen entstehen derzeit zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohnungen und einer Tiefgarage.

Die neuen Wohnungen in der Burgstraße sind noch gar nicht gebaut, aber viele bereits verkauft. Der Trend in Schwabmünchen geht zur Nachverdichtung.

Von Carmen Janzen

Die Stadt wächst und wächst. Der angespannte Wohnungsmarkt macht sich in Schwabmünchen seit geraumer Zeit bemerkbar. Der Trend geht seit Jahren zur Nachverdichtung und zu Mehrfamilienhäusern. Wo einst Bauern- und Einfamilienhäuser standen, entstehen nun mehrgeschossige Bauten. Gut zu beobachten ist dies zur Zeit in Schwabmünchen hinterhalb der Geyerburg: Dort hat der Bau von zwei Wohneinheiten mit je acht Wohnungen plus Tiefgarage vor Kurzem begonnen. An der Burgstraße klafft ein riesengroßes Bauloch im Boden. Ein großer Kran hievt einen kleinen Bagger mehrere Meter hinunter. Vier Männer tragen eine ellenlange Stahlstange über die Baustelle. Das gesamte Gelände, auf dem einst ein paar kleine Häuser standen, ist umzäunt. Blickt man in diese große Grube hinab, kann man bereits das Fundament für Keller und Tiefgarage erkennen.

Die Firma Layer aus Schwabmünchen baut dort derzeit und nennt das Projekt „Wohnen am Stadtgarten“. Gewohnt wird künftig dann im Erdgeschoss, im ersten Stock und im Penthouse. Zwei Etagen hat das Gebäude und es wird nicht allzu hoch, es fügt sich wohl gut in die Umgebung ein, wie eine Skizze auf der Tafel an der Baustelle erahnen lässt. Die beiden Geschäftsführer, Marie-Thérèse Layer und Maximilian Layer, besichtigten dieser Tage die Baustelle. „Bis zum Frühjahr 2019 sollen die beiden Mehrfamilienhäuser fertiggestellt sein“, sagt Marie-Thérèse Layer.

Dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt angespannt ist und viele Menschen Wohnraum suchen, macht sich auch beim Bauherren bemerkbar. „Bei Baubeginn ist oft schon der Großteil der Wohnungen verkauft“, sagt Maximilian Layer. So auch in der Burgstraße. Obwohl es momentan nur Grundrisse und ein großes Loch im Boden gibt, sind zwölf der 16 Zwei- und Dreizimmerwohnungen bereits verkauft. So zentrumsnah wie hier kostet der Quadratmeter rund 4000 Euro in Schwabmünchen. Die Gründe für die hohen Preise sind vielfältig, wissen die beiden Geschäftsführer. Hohe Grundstückskosten, steigende Nachfrage, einzuhaltende Energiestandards und steigende Kosten von Lieferanten und Handwerkern sind nur Beispiele. Bauen wird immer teurer, sowohl für Bauträger als auch Käufer. „Über die Notwendigkeit so mancher Lüftungsvorgaben, Energiespar- oder Brandschutzverordnung lässt sich sicher diskutieren, aber wir müssen sie nun einmal umsetzen und das kostet“, sagt Maximilian Layer.

Layer plant bereits ein weiteres Bauprojekt – ein recht großes: In der Hermann-Hesse-Straße im Schwabmünchner Norden entsteht demnächst ein Gebäude mit 25 Ein- bis Vierzimmerwohnungen.

